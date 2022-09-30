دعوة إلى رونالدو: اعتزل الآن

مباراة البرتغال وإسبانيا في براغا لم تكن بأي حال من الأحوال الأفضل في مسيرة النجم كريستيانو رونالدو.

وبسبب افتقار اللاعب البرتغالي إلى السرعة والدقة، اقترب من التسجيل في عدة مناسبات لكنه فشل في النهاية بهز الشباك.

وعقب المباراة خرج النقاد بكامل قوتهم ضد مهاجم مانشستر يونايتد، بينهم لاعب منتخب إيطاليا وريال مدريد السابق أنطونيو كاسانو.

وقال كاسانو "يجب على شخص مثل كريستيانو أن يفكر بنفسه، وإذا لم تستطع فعل ذلك بعد الآن، فعليك إعادة حساباتك".

وتابع الدولي الإيطالي السابق أنها "قاعدة في جميع الرياضات. اعتزل، هذا يكفي… فاز بكل شيء وكان ظاهرة.. كسب الكثير من المال والآن لم يعد يشارك أساسيا في مانشستر يونايتد".

كما قارن رونالدو بمنافسه الدائم ليونيل ميسي، مشيرا إلى أن الأرجنتيني أفضل من رونالدو بسبب التضحيات التي قدمها.

وأكد كاسانو أن "ميسي مثل دييغو مارادونا وعندما نتحدث عن التضحيات، يجب أن نتذكر أن ليو غادر الأرجنتين في سن 14 عاما، وتغلب على العديد من المشاكل البدنية".

وختم "أمضى 4 سنوات كان يلعب بمفرده في برشلونة، وهذه تضحيات".