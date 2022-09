مؤثرون ينضمون لحملة ارتداء قادة المنتخبات العربية شارة القيادة بألوان علم فلسطين في مونديال قطر

انضم مؤثرون وناشطون رياضيون عرب للحملة التي دعت قادة المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى ارتداء شارة القيادة بألوان علم فلسطين، وذلك بعد إعلان قادة منتخبات أوروبية ارتداء شارات قيادة لدعم حملات معينة بمضامين سياسية أو أيديولوجية.

وبدأ مدونون عرب منذ أيام حملة على المنصات بالمشاركة على وسمي "#شارة_قيادة _فلسطين" و"#شارة_الكابتن_فلسطينية"، بعد إعلان قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي نيته ارتداء شارة قيادة تحمل علم أوكرانيا في كأس العالم، بالإضافة إلى المنتخب الإنجليزي، الذي أعلن انضمامه لحملة مناهضة للتمييز، ضمت حتى الآن 9 منتخبات أوروبية تشترك فيها بارتداء شارة ذات دلالات معينة في المونديال.

We are uniting with nine other European countries in support of OneLove, a campaign that will use the power of football to promote inclusion and send a message against discrimination.

— England (@England) September 21, 2022