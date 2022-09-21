هذا ما طلبه ميسي لتجديد عقده مع برشلونة عام 2020

كان رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة إحدى أبرز الصدمات في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021، وقضى الأسطورة الأرجنتينية معظم مسيرته الكروية مع النادي الكتالوني، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة في مسيرته، ورسخ نفسه كواحد من أعظم نجوم الكرة في التاريخ.

وبعد حصوله على 7 كرات ذهبية غادر ميسي النادي في النهاية بعد معاناته المالية بسبب جائحة "كوفيد-19".

وكشفت صحيفة "إل موندو" (El Mundo) الإسبانية عن مطالب ميسي بتجديد عقده مع برشلونة عام 2020، ومن أبرزها:

مكان خاص في "الكامب نو" لعائلتي ميسي ولويس سواريز.

رحلة طائرة خاصة لعائلته بأكملها لزيارة الأرجنتين خلال عيد الميلاد.

مكافأة توقيع قدرها 10 ملايين يورو

استعادة الخصومات التي فرضها الوباء في السنوات التالية بفائدة 3%.

مغادرة برشلونة متى شاء من خلال شرط جزائي رمزي بقيمة 10 آلاف يورو.

وكشفت بعض هذه الشروط من سلسلة رسائل البريد الإلكتروني بين والد ميسي ووكيله خورخي ميسي ومحاميه ورئيس برشلونة السابق جوزيب ماريا بارتوميو، إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس إدارة النادي.

واستطاعت "إل موندو" الحصول -بشكل حصري- على عدد من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني التي تعد جزءا من تحقيق قضائي.

وإضافة إلى مطالب ميسي هناك أيضا وثائق تتعلق بجيرارد بيكيه ونيمار، والتي ستواصل الصحيفة نشرها.

يذكر أيضا أن بارتوميو وافق على معظم الشروط عدا تخفيض بند الجزائي لمغادرة الفريق من 700 مليون إلى 10 آلاف يورو، فيما جعل دفع 10 ملايين مكافأة مشروطة بعودة النادي إلى دخل ما قبل فضيحة "بارسا غيت".

وبسبب هذه الخلافات قطع الجانبان المفاوضات، وانتهت القصة بتقديم ميسي طلب الرحيل عن النادي.

وبحسب "إل موندو" بدأت المفاوضات في 11 يونيو/حزيران 2020، وطلب الممثل القانوني لميسي توقيع عقد جديد لمدة 3 مواسم، مع إمكانية التمديد من جانب واحد للاعب.

وقبل ميسي تخفيضا بنسبة 20% من الراتب الثابت في موسم 2020-2021 بسبب جائحة كورونا، لكنه طالب باسترداد 10% في موسم 2021-2022 و10% أخرى في 2022-2023 وبفائدة 3% في السنة.

كما طالب بمكافأة الولاء المستحقة المدرجة بالفعل في عقده في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ويوليو/تموز 2021 مع الفائدة، وكان من المقرر تطبيقها على المبالغ المؤجلة وقت إتمام العقد الجديد.