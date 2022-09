في أول تصريحاته بعد الإقالة.. توخيل: أشعر بالدمار بعد مغادرة تشلسي

أقرّ توماس توخيل بأنه انهار و"يشعر بالدمار" بعد إقالته من تدريب فريق تشلسي، عقب بدايته المتواضعة للموسم.

وأقيل المدرب الألماني (49 عاما) الأربعاء الماضي عقب يوم واحد من الخسارة المفاجئة 1-صفر من دينامو زغرب في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وكتب توخيل عبر تويتر الأحد "إنه من أصعب البيانات التي أكتبها على الإطلاق، وتمنيت ألا اضطر لكتابته لسنوات عديدة، أشعر بالدمار لانتهاء فترتي في تشلسي".

وأضاف "هذا هو النادي الذي شعرت بأنه بيتي على المستويين الاحترافي والشخصي".

This is one of the most difficult statements I have ever had to write – and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022

وترك توخيل بصمة فورية عقب خلافة فرانك لامبارد في يناير/كانون الثاني 2021، حيث نجح في إحياء موسم تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقاده للتتويج بلقب دوري الأبطال بالتغلب على مانشستر سيتي في النهائي.

وتابع "سيبقى إلى الأبد شعوري بالفخر والسعادة لمساعدة الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. تشرفت بتشكيل جزء من تاريخ هذا النادي، وستبقى ذكريات آخر 19 شهرا في مكان خاص بقلبي".

This is a club where I felt at home, both professionally and personally. Thank you so much to all the staff, the players and the supporters for making me feel very welcome from the start. — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022

وأعلن تشلسي يوم الخميس تعيين غراهام بوتر -مدرب برايتون- خلفا لتوخيل.