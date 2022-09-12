كرة قدم

في أول تصريحاته بعد الإقالة.. توخيل: أشعر بالدمار بعد مغادرة تشلسي

توماس توخيل في لندن بعد إقالته من تشلسي
آخر الصور التي التقطت لتوخيل في أحد شوارع لندن بعد إقالته من تشلسي (مواقع التواصل)
12/9/2022-|آخر تحديث: 12/9/202201:23 AM (مكة المكرمة)

أقرّ توماس توخيل بأنه انهار و"يشعر بالدمار" بعد إقالته من تدريب فريق تشلسي، عقب بدايته المتواضعة للموسم.

وأقيل المدرب الألماني (49 عاما) الأربعاء الماضي عقب يوم واحد من الخسارة المفاجئة 1-صفر من دينامو زغرب في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وكتب توخيل عبر تويتر الأحد "إنه من أصعب البيانات التي أكتبها على الإطلاق، وتمنيت ألا اضطر لكتابته لسنوات عديدة، أشعر بالدمار لانتهاء فترتي في تشلسي".

وأضاف "هذا هو النادي الذي شعرت بأنه بيتي على المستويين الاحترافي والشخصي".

وترك توخيل بصمة فورية عقب خلافة فرانك لامبارد في يناير/كانون الثاني 2021، حيث نجح في إحياء موسم تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقاده للتتويج بلقب دوري الأبطال بالتغلب على مانشستر سيتي في النهائي.

وتابع "سيبقى إلى الأبد شعوري بالفخر والسعادة لمساعدة الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. تشرفت بتشكيل جزء من تاريخ هذا النادي، وستبقى ذكريات آخر 19 شهرا في مكان خاص بقلبي".

وأعلن تشلسي يوم الخميس تعيين غراهام بوتر -مدرب برايتون- خلفا لتوخيل.

المصدر : رويترز