ديبالا يقود روما لصدارة الدوري الإيطالي وإنتر يطارده وميلان يفلت من هزيمة محققة

انفرد روما مؤقتا بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه مونزا 3-صفر في الجولة الرابعة التي شهدت فوز إنتر ميلان على ضيفه كريمونيزي 3-1، وتعادل ميلان حامل اللقب سلبيا مع مضيفه ساسولو.

ورفع روما رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الوصيف، ونقطتين عن ميلان صاحب المركز الثالث، وبفارق 3 نقاط عن نابولي ولاتسيو وأتلانتا وتورينو، وجميع هذه الفرق خاضت 3 مباريات فقط.

وعلى ملعب الأولمبيكو، تقمص الأرجنتيني باولو ديبالا -الوافد حديثا من صفوف يوفنتوس- دور البطولة، بتسجيله الهدفين الأول والثاني لروما في الدقيقتين 18 و32، وتكفل روجير إيبانيز دا سيلفا بالهدف الثالث في الدقيقة 61.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، تقدم إنتر ميلان بـ3 أهداف حملت توقيع خواكين كوريا في الدقيقة 12، ونيكولو باريلا في الدقيقة 38، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 76، ثم ردّ دافيد أوكيريكي بالهدف الوحيد لكريمونيزي في الثواني الأخيرة من المباراة.

ميلان يفلت من الهزيمة

وعلى ملعب مابي، أفلت ميلان من هزيمة كانت محققة، وأهدر نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري الإيطالي بتعادله سلبيا مع مضيفه ساسولو.

ويدين ميلان بالفضل لحارسه مايك ماينان في الخروج بهذا التعادل بعد أن تصدى ببراعة لركلة الجزاء التي نفذها بيراردي في الدقيقة 23.

وهدد دافيدي فراتيسي مرمى ميلان بضربة رأس في نهاية الشوط الأول، لكن ماينان أنقذ الموقف.

ولاحت أمام رفائيل لياو فرصة لخطف الفوز في الرمق الأخير لميلان بعد أن تلقى تمريرة عند حافة منطقة الجزاء، لكن تسديدته أنقذها الحارس أندريا كونسيلي بسهولة.

وحصد ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات.

ويعد التعادل نتيجة محبطة لميلان قبل مواجهته مع غريمه إنتر ميلان السبت القادم.

وحقق ميلان تعادله الثاني مقابل انتصارين وبسجل خال من الهزائم.

ورفع ساسولو رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر من انتصار وحيد وتعادلين وهزيمة واحدة.