كرة قدم

استبعاد لاعب برازيلي مدة عام بسبب اصطدام بحكم في الدوري الصيني

TSG Ludwigshafen-Friesenheim v Rhein-Neckar Loewen - DKB HBL
26/8/2022

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم -اليوم الجمعة- إيقاف المهاجم البرازيلي هنريك دورادو مدة عام، بعد اصطدامه بحكم في مباراة بالدوري الصيني.

وتقدم لاعب نادي هينان سونغشان بسرعة نحو الحكم، واصطدم به من الخلف، فتسبب ذلك في سقوط الحكم في المباراة التي انتهت يوم الأحد الماضي بالتعادل 2-2 أمام نادي وهان ريفر.

وبدا أن تدخل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما كان متعمّدا، وتعرض للطرد من المباراة التي كانت تشهد تقدم فريقه بثنائية، قبل أن ينجح الفريق المنافس في إدراك التعادل مستفيدا من حالة الطرد.

وفرض الاتحاد عقوبة الإيقاف لمدة عام على اللاعب السابق لناديي فلامينغو وفلومينسي، إضافة إلى غرامة بقيمة 200 ألف يوان (نحو 30 ألف دولار).

وقال الاتحاد "نأمل أن نتمكن جميعا من الحفاظ على النظام في المسابقة والبيئة اللازمة لتطوير كرة القدم".

وليست هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الصيني عقوبات كبيرة على لاعب بسبب وقوع سلوك سيئ، فقد شهد عام 2017 إيقاف برازيلي آخر، هو اللاعب السابق لتشسلي أوسكار الذي استبعد من 8 مباريات مع فريقه شنغهاي بعد تسبّبه في اندلاع شجار كبير في إحدى المباريات.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات