أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم -اليوم الجمعة- إيقاف المهاجم البرازيلي هنريك دورادو مدة عام، بعد اصطدامه بحكم في مباراة بالدوري الصيني.

وتقدم لاعب نادي هينان سونغشان بسرعة نحو الحكم، واصطدم به من الخلف، فتسبب ذلك في سقوط الحكم في المباراة التي انتهت يوم الأحد الماضي بالتعادل 2-2 أمام نادي وهان ريفر.

وبدا أن تدخل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما كان متعمّدا، وتعرض للطرد من المباراة التي كانت تشهد تقدم فريقه بثنائية، قبل أن ينجح الفريق المنافس في إدراك التعادل مستفيدا من حالة الطرد.

A moment of madness for Henan Songshan Longmen player Henrique Dourado this evening against Wuhan Yangtze River. With his side 0-2 down, Dourado barges into the back of referee Ma Ning. Intentional or not, the player will most likely face disciplinary action from the CFA. pic.twitter.com/19h8uSfgAe

وفرض الاتحاد عقوبة الإيقاف لمدة عام على اللاعب السابق لناديي فلامينغو وفلومينسي، إضافة إلى غرامة بقيمة 200 ألف يوان (نحو 30 ألف دولار).

وقال الاتحاد "نأمل أن نتمكن جميعا من الحفاظ على النظام في المسابقة والبيئة اللازمة لتطوير كرة القدم".

CFA announced punishment against Henrique Dourado, who was sent off in Wuhan Yangtze vs Henan SSLM (2:2). He appeared to intentionally bump into Ma Ning, the referee, from the back after a verbal dispute between the two. Penalty: suspension for 12 months, fined for ¥200k($30k) pic.twitter.com/rECKRIiJjh

— China Sports Vision 2050 (@CSV2050) August 26, 2022