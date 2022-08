الأجمل هذا العام.. تورنتو يتغنى بهدف صاروخي لمدافعه كريشيتو في الدوري الأميركي

تغنى نادي تورنتو الكندي بهدف مدافعه الإيطالي دومينيكو كريشيتو الصاروخي الذي أحرزه في شباك ضيفه نيو إنغلاند ريفولوشن، في الدوري الأميركي لكرة القدم أمس الخميس.

ونشر تورنتو الذي يلعب في الدوري الأميركي "إم إل إس" (MLS) -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- مقطع فيديو للهدف الذي سجله مدافعه المخضرم البالغ من العمر 35 عاما، معلقا عليه "شاهده مرارا وتكرارا، ومرة أخرى. المرشح الحقيقي لهدف العام".

Watch it again, and again, and again 🚀

A genuine Goal of the Year contender by the lakeshore 🤯@mimmo_criscito4 | #TFCLive pic.twitter.com/LoctI0pyWH

