الأجمل هذا العام.. تورنتو يتغنى بهدف صاروخي لمدافعه كريشيتو في الدوري الأميركي

تغنى نادي تورنتو الكندي بهدف مدافعه الإيطالي دومينيكو كريشيتو الصاروخي الذي أحرزه في شباك ضيفه نيو إنغلاند ريفولوشن، في الدوري الأميركي لكرة القدم أمس الخميس.

ونشر تورنتو الذي يلعب في الدوري الأميركي "إم إل إس" (MLS) -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- مقطع فيديو للهدف الذي سجله مدافعه المخضرم البالغ من العمر 35 عاما، معلقا عليه "شاهده مرارا وتكرارا، ومرة أخرى. المرشح الحقيقي لهدف العام".

Watch it again, and again, and again 🚀 A genuine Goal of the Year contender by the lakeshore 🤯@mimmo_criscito4 | #TFCLive pic.twitter.com/LoctI0pyWH — Toronto FC (@TorontoFC) August 18, 2022

وفي لقطة الهدف، استقبل كريشيتو كرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء للفريق الخصم، وسددها من لمسة واحدة صاروخية بقدمه اليسرى، معلنا عودة فريقه في النتيجة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75.

وأشاد الحساب الرسمي للدوري الأميركي لكرة القدم -على موقع تويتر- بجمال الهدف واصفا إياه بـ"الرائع". وتفاعل مغردون مع الهدف، إذ رأى أحدهم أنه يستحق الإدراج في قائمة أهداف العام، في حين قال آخر "كانت تسديدة جيدة قد تحرز جائزة هدف الشهر، لكن هدف العام؟".

يذكر أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2، بعد هدف كريشيتو.