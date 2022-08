"كيف يمكن أن يحدث هذا؟".. خطأ فادح وهدف ساذج في الدوري الأميركي للسيدات

سجلت حارسة المرمى بيلا بيكسباي هدفا عن طريق الخطأ في شباك فريقها بورتلاند ثورنز، بعد ارتكابها هفوة غريبة أثناء تصديها لإحدى الكرات السهلة من لاعبة الفريق المضيف واشنطن سبيريت، خلال مواجهة بين الفريقين في الدوري الأميركي لكرة القدم للسيدات.

وفي لقطة الهدف الغريب، وتحديدا عند الدقيقة 76، حاولت الحارسة بيكسباي إمساك كرة سهلة سددتها لاعبة واشنطن وتمكنت بالفعل من إمساكها، إلا أنها أثناء ذلك كانت تتراجع نحو الشباك لتدخل اللاعبة بالكرة في مرمى فريقها دون إدراكها لذلك.

وعندما أدركت بيكسباي خطأها، ألقت الكرة من يدها خارج المرمى، لتعيد مهاجمة الفريق صاحب الأرض تسديدها في الشباك، إلا أن الهدف تم احتسابه على أنه "عكسي" من الحارسة بيكسباي.

ونشر حساب الدوري الأميركي لكرة القدم للسيدات على موقع تويتر مقطع فيديو للهدف، معلقا عليه "بهذه اللعبة الفوضوية واشنطن سبيريت يتقدم بالخطأ"، بينما كتبت الصفحة الرسمية لنادي واشنطن "يا إلهي على هذا الهدف".

وكتب أحد المغردين ساخرا من الهدف "كرة القدم النسائية هي الأفضل. لا يمكنك الحصول على مثل هذه الأشياء في لعبة الرجال"، فيما أبدى آخر اندهاشه بخطأ مثل هذا متسائلا "كيف يمكن أن يحدث هذا؟".

ومن حسن حظ بيكسباي أن فريقها عاد في المباراة وتمكن من قلب النتيجة على أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح بورتلاند ثورنز، الذي عزز صدارته في ترتيب الدوري.

Best explanation there appears to be that Bella Bixby just lost track of where she was. Goalkeeping can be thankless, but I'm not sure I've ever seen that before. #NWSL

— Ray Curren (@rjcurren) August 11, 2022