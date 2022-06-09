بيل: على ويلز تعلم بعض الحيل قبل كأس العالم

قال الجناح المخضرم غاريث بيل إنه يتعين على منتخب بلاده (ويلز) تعلم بعض الحيل قبل كأس العالم 2022 للتحكم بسير المباراة عند الحاجة إلى ذلك، بعد أن تلقى الفريق هدفا في الثواني الأخيرة من مباراته على أرضه أمام هولندا بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الليلة الماضية.

وضمنت ويلز التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر بعد الفوز في ملحق التصفيات على أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي مباراة الأمس تعادل المنتخب الويلزي بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه فشل في الحفاظ على هذه النتيجة خلال ما تبقى من عمر اللقاء وخسر 1-2 بعد إحراز الهولندي فاوت فيغهورست هدفا بضربة رأس بعد ذلك بلحظات فقط.

وجاء هدف فيغهورست بعد نجاح زميله فرينكي دي يونغ في تجاوز أكثر من لاعب ويلزي في خط الوسط، واعتبر بيل أنه كان يتعين على أحد لاعبي فريقه عرقلة هذا اللاعب لوقف تقدمه.

وقال بيل الذي شارك بديلا في الدقيقة 77 "إحراز هدف التعادل ثم دخول هدف الهزيمة مرمانا كان مؤلما لكن يتعين علينا تعلم الحيل السوداء للتصدي لمثل هذه المواقف".

وأضاف "علينا استغلال ذلك لاستخلاص العبر. إذا حدث هذا ثانية في كأس العالم فإن علينا القيام بما يتوجب علينا القيام به. عند اللعب في مواجهة الفرق الكبيرة إذا لم تفعل المطلوب منك فإنك تتلقى عقوبة".

وعبر مدرب ويلز روبرت بيدج عن أسفه لهذه النتيجة قائلا "كانت فرصة كبيرة (بالنسبة لنا) لكننا أظهرنا سذاجة في طريقتنا في إنهاء المباراة.. هذا درس كبير يجب علينا تعلمه".

وفي نهائيات كأس العالم في قطر ستلعب ويلز في مجموعة تضم إلى جانبها كلا من الولايات المتحدة وإنجلترا وإيران. وستلتقي في كأس الأمم الأوروبية السبت المقبل مع ضيفتها بلجيكا.