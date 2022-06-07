عبر الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مجددا عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ الألماني، وانتقد بشدة موقف إدارة النادي التي ترفض السماح له بالمغادرة رغم قرب نهاية عقده.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع البايرن يمتد إلى عام 2023، وقد طلب السماح له بالمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما واجهته إدارة النادي البافاري بالرفض.

وتحدث هداف البايرن في حوار مع موقع "أو نت" (Onet) البولندي عن وضعه الحالي، وقال "لقد مات شيء بداخلي. سأرحل لأنني أبحث عن تجربة مشاعر جديدة في حياتي. بعد كل هذه السنوات، كنت دائما متاحا للعب رغم الإصابات والألم، أعتقد أنه من الأفضل إيجاد حل جيد لكلا الطرفين. يجب ألا نضطر لقرار من جانب واحد، هذا ليس له معنى. ليس بعد كل هذا الوقت".

واعتبر ليفاندوفسكي أن إصرار البايرن على عدم السماح له بالمغادرة سيدفع اللاعبين للتفكير جيدا قبل التعاقد مع النادي، وأضاف "من هو لاعب كرة القدم الذي سيرغب في القدوم إلى بايرن وهو يعلم أن مثل هذا يمكن أن يحدث له؟".

وتابع "قضيت 8 سنوات رائعة هنا، التقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين وأود أن يظل الأمر على هذا النحو في ذهني".

وذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة الإسباني قدم عرضا بقيمة 32 مليون دولار للتعاقد مع الهداف البالغ 33 عاما، غير أن إدارة النادي البافاراي رفضت التخلي عن المهاجم، حتى لو كان ذلك يعني رؤيته يغادر مجانا مع نهاية عقده الصيف المقبل.

البايرن يرفض طلبات ليفاندوفسكي

وقال رئيس البايرن هربرت هاينر لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" المحلية إنه لا يتوقع رحيل ليفاندوفسكي صيف العام الحالي، وأضاف "نحن في وضع متيسر حيث لا نواجه أزمات اقتصادية. نرغب أن يكون لدينا أحسن اللاعبين وروبرت واحد من هؤلاء. لهذا السبب أتوقع أنه سيلعب معنا الموسم المقبل".

وتابع هاينر أنه لا يسعه إلا أن يؤيد تصريحات الرئيس التنفيذي أوليفر كان التي أعرب فيها عن تمسكه ببقاء ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده، وقال "العقد عقد. إلى أين سيمضي بنا الحال لو تمكن أي لاعب من إنهاء عقده بشكل مبكر بينما يتعين علينا كناد أن ندفع له مستحقاته بالكامل حتى آخر يوم من مدة عقده؟ هذه عدم مساواة ولا يمكن أن تكون بهذا الشكل".

وعبر رئيس النادي عن استغرابه من حديث ليفاندوفسكي علنا عن رغبته في المغادرة، وقال "أنا مندهش من اختيار روبرت طريق الرأي العام، ولو كنت مكانه لما فعلت هذا".

وسجل ليفاندوفسكي 344 هدفا في 374 مباراة في كل المسابقات منذ انضمامه للبايرن عام 2014 قادما من بوروسيا دورتموند، وتوج مع الفريق بالعديد من الألقاب منها الدوري المحلي 8 مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2020.