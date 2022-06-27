رونالدو وديمبلي وسترلينغ.. صفقة ثلاثية لتشلسي تطبخ على نار هادئة

كشفت تقارير صحفية في إنجلترا أن تشلسي يسعى إلى ضم المهاجمين البارزين عثمان ديمبلي ورحيم ستيرلينغ، وفق صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية.

يذكر أن ديمبلي لعب تحت إدارة الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز" عندما كانا الاثنان معا في نادي بوروسيا دورتموند.

وقالت الصحيفة إن ديمبلي الفائز مع منتخب فرنسا بمونديال روسيا، سيكون في مقدوره الانضمام إلى تشلسي في صفقة انتقال حر، لانتهاء عقده مع ناديه برشلونة في نهاية يونيو/حزيران الجاري.

في المقابل، يرتبط ستيرلينغ مع بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بعقد يستمر حتى 2023، وقد انتشر خبر يفيد أن صفقة انتقاله إلى تشيلسي ستكلف النادي اللندني 70 مليون يورو.

يشار إلى أن تشلسي بحاجة إلى تعزيز خط هجومه بسبب انتقال لاعبه روميلو لوكاكو إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكانت هناك في الفترة الأخيرة تقارير أفادت بأن الرئيس الجديد لتشيلسي تود بويلي أجرى محادثات مع خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويُعتقد أن الجانبين التقيا معا في البرتغال في الأسبوع الماضي، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "ذا أتلانتيك" (The Atlantic) البريطانية مساء أمس السبت.

ولا يزال من غير المحسوم بعد ما إذا كان الجانبان تحدثا بشكل محدد عن مستقبل رونالدو نجم الهجوم المخضرم (37 عاما) أو حول احتمال رحيله عن مانشستر يونايتد.

يشار إلى أنه بعد شراء "كونسرتيوم" بقيادة بويلي لنادي تشيلسي، تم تعيين رجل الأعمال "بويلي" على الفور رئيسا تنفيذيا للنادي. كما أنه سيتولى مؤقتا دور المدير الرياضي.

وكان تشيلسي مُنع لفترة من إبرام صفقات انتقال للاعبين أو إجراء مفاوضات تجديد بسبب عقوبات على مالكه السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.