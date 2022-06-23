شاهد.. إنفانتينو: العوائد الاقتصادية من تنظيم مونديال قطر هي الأكبر في تاريخ الفيفا

قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن العوائد الاقتصادية من تنظيم بطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر هذا العام تجاوزت التوقعات بتسجيل نحو 7 مليارات دولار و600 مليون دولار، وهي العائدات الأكبر في تاريخ الفيفا.

وتابع أن "القطريين أنجزوا الملاعب والمنشآت قبل عام من الموعد المحدد وهذا إنجاز فريد، أشارك في تنظيم تلك الفعاليات منذ أكثر من 20 عاما وأعرف ما أتحدث عنه، أما فيما يتعلق بالجزء الاقتصادي لبطولة كأس العالم وما يتعلق بالعوائد فإنها تجاوزت التوقعات، فقد كنا نستهدف تحقيق 7 مليارات دولار لكنها تجاوزت هذا المعدل بنحو 600 مليون؛ فاالناس بعد الجائحة تريد أن تجتمع مرة أخرى وتحتفل بكأس العالم الذي يعقد لأول مرة في الخليج وفي العالم العربي".

وأضاف إنفانتينو للجزيرة أن "الفيفا" ليس منظمة ربحية وأنه يعيد استثمار كل عوائده بما يدعم لعبة كرة القدم ويرفع من مستواها، كما أشار إلى أن حوكمة سياسات الفيفا ساعدت على زيادة العوائد وتقليل التكاليف.

وأوضح "نتذكر الأزمة التي مرّ بها (الفيفا) قبل بضع سنوات وقمنا بعدها بوضع سياسات لتعزيز الفيفا وجعلها قوية، وكل هذا ساعدنا ليس فقط على زيادة العوائد ولكن أيضًا على تقليل تكاليف كأس العالم وتكاليف إدارة الفيفا للبطولات، سيكون لدى الفيفا إمكانية استثمار 2.5 مليار دولار في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم وهذا أكثر بـ7 أضعاف مما كان يحدث قبل 6 سنوات عندما انضممت إلى الفيفا".