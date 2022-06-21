فينيسيوس: سأستمر مع أكبر فريق في العالم ونيمار الأفضل

أكد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أنه يعتزم الاستمرار ضمن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، قائلا "سأستمر مع أكبر فريق في العالم".

ووجد فينيسيوس صعوبة في البداية في وضع بصمة بالفريق بعد الانضمام إليه قادما من فلامنغو البرازيلي عام 2018 في صفقة قيمتها 46 مليون يورو (48.4 مليون دولار).

لكن فينيسيوس قدم موسما جيدا في 2021-2022، وسجل للفريق 22 هدفا خلال 52 مباراة في كل المسابقات، علما بأنه سجل 15 هدفا خلال 118 مباراة مع الفريق في المواسم الثلاثة السابقة.

وسجل البرازيلي الدولي فينيسيوس هدف الفوز في شباك ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك أثيرت تكهنات حول احتمالات انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورد فينيسيوس على المخاوف والتكهنات بالتأكيد على رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، وتشير توقعات إلى أنه سيوقع عقدا جديدا يستمر حتى يونيو/حزيران 2027.

وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة "سبورت تي في" (SPORT TV) التلفزيونية البرازيلية "سأستمر في أكبر فريق بالعالم".

وأضاف "أراه الفريق الأكثر اتحادا منذ وصولي، الاحتفالات كانت مختلفة هذا العام، لدينا جميعا مشاعر من نوع خاص".

وأضاف أن "الفريق يتمتع بأفضل أجواء في العالم، والجميع يريدون الانتماء له، الأكثر خبرة يمنحوننا الأريحية والحرية لفعل ما نريد".

ويتطلع فينيسيوس للعب إلى جانب نيمار وتحقيق المجد ضمن صفوف المنتخب البرازيلي خلال كأس العالم المقررة هذا العام في قطر.

ولا يزال فينيسيوس يرى نيمار أفضل لاعب في العالم، ويتعلم منه كيفية التعامل مع ضغوط اللعب بقميص المنتخب البرازيلي.

وقال فينيسيوس "هو أفضل لاعب لدينا، المنافسون دائما ما ينصب تركيزهم بشكل أكبر عليه، وهو يطلب منا الركض في المساحات الخالية لأنه يتمتع بقدرة هائلة على الوصول إلينا".

وأضاف "هو يفعل كل شيء لي، فهو صديق رائع، الضغوط تتزايد عليه مع تقدم عمره، ويصف ذلك بأنه مسؤولية، هو يخفف الضغوط علينا".

وتابع فينيسيوس "اللعب للمنتخب الوطني يحمل الكثير من الضغوط، لكننا نعتاد عليه".