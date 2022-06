أكد اثنان من خبراء حراسة المرمى للجزيرة نت، أن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنقذ فريقه من هزيمة "فاضحة" أمام ليفربول، وكان تألقه غير العادي السبب الرئيسي في فوز الملكي وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم أفضلية ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، فإن كورتوا نجح في التصدي ببراعة لنحو 10 هجمات وتصويبات خطيرة من نجوم الريدز، ليقود ريال مدريد للفوز 1-صفر، بهدف أحرزه البرازيلي فينيسيوس من 3 هجمات لاحت للملكي.

ويؤكد إيهاب زنجا حارس مرمى المنتخب الأولمبي المصري ونادي الإسماعيلي السابق، أن كورتوا أنقذ ريال مدريد من هزيمة ثقيلة في ليلة استثنائية لا تعبر عن مستواه الحقيقي، حيث لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم بدليل تلقيه أهدافا كثيرة ومنها رباعية من فريق برشلونة.

ويقول زنجا الذي يشغل منصب مدرب عام المنتخب العسكري الأميركي "لو دخلت كرة واحدة من هجمات ليفربول الأفضل المتوالية، لانهار ريال مدريد وتلقت شباكه 3 أهداف على الأقل، لأن الهدف كان سيمنح المزيد من الثقة للريدز وخاصة إذا جاء بشكل مبكر أو في الشوط الأول، لكن ما حدث هو العكس تماما".

وأضاف زنجا "مهمة حارس المرمى الأساسية هي محاولة منع الأهداف، وبالفعل حاول كورتوا لكنه كان محظوظا جدا في العديد من الكرات ومنها تصويبة ماني التي أنقذها القائم الأيمن وليس هو، وتصويبة محمد صلاح التي لا تصد ولا ترد لكنها اصطدمت بكتفه، والأخرى التي اصطدمت بقدمه وصلاح على بُعد خطوة من القائم الأيسر".

وتابع "ويكفي أن نعرف أن صلاح وحده سدد 6 مرات على مرمى ريال مدريد، وهو العدد الأكبر من التسديدات لأي لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ نحو 20 عاما، ومع ذلك حال تألق كورتوا والحظ العاثر في اهتراز شباكه".

