محمد صلاح من أكثر الشخصيات عطاء في بريطانيا

ذكرت "ذا تايمز" (The Times) أن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ضمن الشخصيات الأكثر عطاء من حيث التبرع بالأموال في بريطانيا.

ورصدت الصحيفة البريطانية قائمة تضم أكثر 10 شخصيات عطاء، وتصدرها المواطن الملياردير كريس هون الذي كان الأكثر تبرعا بقيمة 347 مليون جنيه إسترليني (نحو 425 مليون دولار) وهو ما يمثل 13% من ثروته.

وجاء صلاح بالمركز الثامن من حيث التبرعات ليكون لاعب كرة القدم الوحيد بالقائمة، حيث تبرع بـ 6% من ثروته التي تقدر حسب الصحيفة بنحو 41 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 50 مليون دولار).

He Number 8 in the list and the only player in it #Mosalah donated the equivalent of 6% of his wealth to the health only

This is in addition to what he donates monthly to his charitable organization in his village "Nagrig"

without cameras Or talk about this❤️

What a legend🇪🇬👑❤️ pic.twitter.com/UtZJXFmPqy

— Salome (@Salome34685057) June 16, 2022