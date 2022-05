احتفلت جماهير غفيرة مع فريق ريال مدريد في العاصمة الإسبانية بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، كما استقبلت جماهير ليفربول فريقها استقبال الأبطال رغم الخسارة بعد عودته من باريس.

وبث نادي ريال مدريد عبر حسابه على تويتر سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر لحظة وصول حافلة النادي المكشوفة إلى شوارع وسط مدينة مدريد والاستقبال الجماهيري الحافل له.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي 1-صفر في المباراة النهائية على ملعب "دو فرانس" مساء السبت في العاصمة الفرنسية باريس.

🇧🇷 Vinícius Júnior writes his name into history 🙌#UCLfinal pic.twitter.com/0hGh9JFeUO

