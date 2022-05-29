احتفلت جماهير غفيرة مع فريق ريال مدريد في العاصمة الإسبانية بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، كما استقبلت جماهير ليفربول فريقها استقبال الأبطال رغم الخسارة بعد عودته من باريس.

وبث نادي ريال مدريد عبر حسابه على تويتر سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر لحظة وصول حافلة النادي المكشوفة إلى شوارع وسط مدينة مدريد والاستقبال الجماهيري الحافل له.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي 1-صفر في المباراة النهائية على ملعب "دو فرانس" مساء السبت في العاصمة الفرنسية باريس.

🇧🇷 Vinícius Júnior writes his name into history 🙌#UCLfinal pic.twitter.com/0hGh9JFeUO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

وإلى جانب كأس أبطال أوروبا احتفل ريال مدريد أيضا بكأس الدوري الإسباني أيضا الذي استعاده هذا الموسم بعد عام من فوز جاره وغريمه أتلتيكو مدريد باللقب المحلي الموسم الماضي.

استقبال الأبطال لليفربول

ورغم خسارة اللقب الأوروبي الذي جاء بعد أيام من خسارة الدوري الإنجليزي الممتاز استقبلت جماهير ليفربول الغفيرة فريقها في شوارع المدينة استقبال الأبطال.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها النادي ولاعبوه ومشجعون عبر مواقع التواصل حفاوة الاستقبال لحافلة النادي المكشوفة في شوارع المدينة.

استقبال رائع من جماهير الريدز ❤️pic.twitter.com/bvt3ptHVY0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022

وحمل لاعبو ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد اللذين توج بهما هذا الموسم، وكان يمني النفس باللقب الأوروبي الذي توج به آخر مرة في موسم 2018-2019.

"بلا شك، لا يوجد نادي في العالم يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي اليوم التالي تصل إلى هنا لترى جماهيره يحتفلون بما قدمه فريقهم بهذا الشكل، إنه أمر لا يصدق، هذا أفضل نادٍ في العالم". ❤️pic.twitter.com/JiwlyR0tTm — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022

وهذه هي الخسارة الثانية لليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد خلال سنوات، حيث خسر اللقب في موسم 2017-2018 أمام الملكي أيضا، قبل أن يفوز به في العام التالي على حساب مواطنه توتنهام.

شوفتكم تفرح وتقلب الأجواء 😍 شكرًا على دعمكم المتواصل في كل الأوقات ❤️ pic.twitter.com/0qzVjltyW8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022