قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو إنه من المتوقع أن يصل عدد مشاهدي كأس العالم 2022 في قطر إلى حوالي 5 مليارات شخص حول العالم.

وتحدث إنفانتينو في حلقة نقاش بالمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري اليوم الاثنين، وقال إن المونديال السابق -الذي نظمته في روسيا خلال 2018- شاهده أكثر من 4 مليارات شخص، وشوهد مونديال كأس العالم لكرة القدم النسائية من قبل 1.2 مليار شخص.

وأضاف "سيشاهد 5 مليارات شخص مونديال قطر، وسيتجاوز هذا العدد بشكل كبير عدد نصف سكان العالم"، ويشمل هذا العدد الجماهير في الملاعب والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون وفي ساحات المشاهدة العامة.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وتوقع إنفانتينو أن تكون النسخة المقبلة لكأس العالم "الأفضل على الإطلاق"، وأن تساهم في "توحيد العالم العربي".

واقتبس رئيس الفيفا مقولة الرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا إن الرياضة لديها القوة لتغيير العالم، وقال إنفانتينو إن مانديلا "كان محقا في ذلك بالطبع"، مشيرا إلى أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في الكرة الأرضية، وأن الجميع يشعرون أن "كرة القدم هي هذا العنصر الموحد".