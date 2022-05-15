كاف تمسك بموقفه بإقامة نهائي أبطال أفريقيا في المغرب.. الأهلي المصري يلجأ لمحكمة التحكيم الرياضية

أعلن الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أنه سيخوض المباراة النهائية للمسابقة نهاية الشهر الجاري في أي ملعب، لكن ذلك لن يمنعه من مواصلة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.

واعترض الأهلي في الأيام الماضية على قرار الاتحاد الأفريقي (الكاف) المتأخر بإقامة النهائي في المغرب أمام الوداد البيضاوي المغربي، وطالب بإقامته في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.

ورغم الاحتجاجات فإن "الكاف" تمسك بموقفه بإقامة المباراة في 30 مايو/أيار الجاري، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي من المغرب والسنغال، في حين لم تطلب مصر التنظيم.

وقال الأهلي في بيان، بعد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة اليوم الأحد، إنه قرر "خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال في أي ملعب داخل القارة الأفريقية انطلاقا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه".

وأضاف "يتمسك النادي الأهلي بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الأفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين".

وأكد الأهلي اعتزازه بعلاقته الطيبة بكل الأندية المغربية، وقال إنها ليست طرفا في الأزمة، وإن موقف النادي موجه ضد الكاف فقط.

وقال صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أفريقيا بـ10 مرات إنه سيستمر في إقامة الدعوى لدى المحكمة الرياضية، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب النهائي للكشف عن كواليس قرار الكاف "الذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف".

وكان الأهلي قد فاز باللقب العام الماضي بعد التفوق على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مباراة نهائية أقيمت أيضا في المغرب.