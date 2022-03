كشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي أطلق عليها اسم "الرحلة" لترافق المنتخبات المشاركة في 64 مباراة ستشهدها البطولة.

وكتب الاتحاد الدولي عبر بيان في موقعه الرسمي "نقدم لكم الرحلة، كرة المباراة الرسمية لكأس العالم 2022″، وأوضح أنها الكرة الـ14 على التوالي التي تصنعها شركة "أديداس" (Adidas) بشكل خاص لكأس العالم.

وأشار الاتحاد إلى أن الكرة الجديدة تتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة، و"تم تصميمها باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل شركة أديداس وأنفاق الريح وعلى عشب الملاعب، واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها".

وذكر أن قلب الكرة يوفر الكرة السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة إلى دقة الارتداد، كما تم اعتماد جلد صناعي محكم ومكون من 20 قطعة بتصميم جديد يساعد في تحسين دقة الكرة واستقرارها أثناء الطيران.

32 teams. 1 ball to make their dreams possible.​

Introducing Al Rihla, the Official World Cup 2022 Match Ball.​

Your journey starts now. ​

Exclusively available at adidas online and retail stores until April 12th. pic.twitter.com/uMys1dorIZ

— adidas Football (@adidasfootball) March 30, 2022