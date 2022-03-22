تفاصيل قرعة مونديال قطر 2022 ومعايير توزيع المجموعات

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأول من أبريل/نيسان المقبل موعدا لإجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، التي ستقام لأول مرة في المنطقة نهاية العام الحالي.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء إن تفاصيل إجراء القرعة النهائية لكأس العالم باتت متاحة الآن مع الاقتراب من موعد انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، وبهذا ستتعرف الجماهير والمنتخبات المشاركة على مسارها نحو اللقب.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن سحب القرعة سيتم خلال حفل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مطلع أبريل/نيسان المقبل، حيث سيُحدد موقع 29 منتخبا من أصل 32 ضمن مجموعات البطولة.

توزيع المنتخبات

وذكر الفيفا أن "إجراءات سحب القرعة، التي صادقت عليها لجنة تنظيم المنافسات، تشير إلى توزيع 28 منتخبا متأهلا، وفقا لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربع (من 1 إلى 4) بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات الذي سيصدر في 31 مارس/آذار الجاري، وذلك بعد انتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة".

وأضاف "سيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف "إيه 1″ (A1) بصفته ممثلا للدولة المستضيفة، وسينضم إليه أفضل 7 فرق متأهلة وفقا للتصنيف العالمي".

وتابع "سيتم وضع المنتخبات التي تأهلت رسميا للمشاركة في كأس العالم 2022، والتي تحتل المراكز من الثامن إلى الـ15 في التصنيف الشهري في الوعاء رقم اثنين والفرق التي تحتل المراكز من 16 إلى 23 في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 إلى 28، إضافة إلى المنتخبين الذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا – أميركا الجنوبية/ الكونكاكاف – أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي للمشاركة في كأس العالم 2022".

مباريات حاسمة

وتستضيف قطر في 13 و14 يونيو/حزيران المقبل المباراة الحاسمة بين ممثل قارة آسيا والمنتخب صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية لحجز بطاقة التأهل للمونديال، وكذلك المباراة الفاصلة بين رابع الترتيب في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والمنتخب المتأهل من اتحاد أوقيانوسيا.

ومن المقرر تحديد آخر منتخب ملتحق بكأس العالم مع نهاية تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال بين مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وسيبدأ سحب القرعة بوعاء المنتخبات صاحبة المركز الأول وينتهي بوعاء المنتخبات صاحبة المركز الرابع، ويجب إفراغ كل وعاء قبل الانتقال إلى الوعاء الذي يليه.

وكما جرت العادة، ستُسحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، متبوعة بكرة من أحد أوعية المجموعات، وهذا ما سيحدد المركز الذي سيوضع

فيه كل منتخب، كما سيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثمانية، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بـ13 منتخبا، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في 5 مجموعات من أصل 8.