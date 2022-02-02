مصر تحتج على تعيين حكم مباراة الكاميرون.. لماذا يخاف الفراعنة من غاساما؟

منذ إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) عن تعيين الحكم الغامبي بكاري غاساما لإدارة مواجهة منتخب مصر مع الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا، والهجوم على الحكم لا يتوقف في الإعلام المصري بالتزامن مع تقديم احتجاج رسمي ضد تعيينه.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، باعتراض رسمي إلى الكاف بعد تعيين غاساما لإدارة المواجهة المصيرية مع صاحب الملعب الكاميرون غدا.

وقال في بيان رسمي نشره عبر حسابه على فيسبوك "قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الافريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الغامبي بكاري غاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر المقرر إقامتها بعد غد (غدا) في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون".

متهم بالتحيز لصاحب الملعب

وأثار تعيين غاساما سخط الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتاريخ هذا الحكم مع المنتخب والأندية المصرية، كما أنه متهم بالتحيز للفريق صاحب الملعب كما حدث مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا عام 2019 أمام صن داونز الجنوب أفريقي حيث ألغى هدفا لأغاي مهاجم الأهلي.

وفي نفس العام، ألغى هدفا صحيحا للوداد المغربي كان كفيلا بفوزه بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي (صاحب الملعب) الذي فاز بمساعدة التحكيم، حيث زعم الحكم المساعد أن الهدف جاء في وضعية تسلل، مع أن الإعادات أكدت عدم وجود أي تسلل، وأيد غاساما القرار بحجة أن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) لا تعمل، وهو ما أثار الريبة للوداد في سوء النية المبيتة وتعرضه لظلم على ملعبه رغم وجود الفار.

وذلك غيض من فيض لمواقف تحكيمية مثيرة للجدل تسبب فيها غاساما، من قرارات تحكيمية تميل لصالح أصحاب الملعب، رغم أنه يفلت دائما من العقاب بشكل غريب ومريب.

ويدعم أحد المرافقين السابقين للحكام -رفض ذكر اسمه- هذه الفرضية للجزيرة نت، معززا تخوف الجمهور المصري من قراراته الغريبة.

وأدار غاساما -البالغ 42 عاما- 6 مباريات لمنتخب مصر، انتهت بفوز الفراعنة في ثلاث منها، وخسر مرتين، وتعادل في مباراة واحدة.

وكان لقاء نيجيريا آخر المباريات التي أدارها غاساما للفراعنة بأمم أفريقيا الجارية بالكاميرون، وهو أمر نادر الحدوث أن يتم تعيين حكم مرتين لفريق واحد في نفس البطولة خاصة وأن مصر خسرت المباراة الوحيدة بالبطولة على يديه بعد أداء تحكيمي سيئ، لدرجة أنه أوقف اللعب 3 مرات لتغيير الكرة وهو ما يعد إهدارا للوقت وإدانة له بعدم فحص الكرات قبل المباراة وهو مهمة أساسية للحكم متعارف عليها.

واستذكر الجمهور المصري مواقف غاساما في مباراة المنتخب أمام تونس والتي تسببت في فقدان بطاقة التأهل لكأس أفريقيا عام 2015، إلى جانب قراراته الخاطئة خلال إدارته لقاء الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال، وأيضا مع الزمالك في نفس البطولة أمام نفس الفريق.