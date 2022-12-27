كرة قدم

"إنجاز رائع".. شاهد- صلاح يعادل أهداف أسطورة ليفربول

Premier League - Aston Villa v Liverpool
روبن أولسن حارس أستون فيلا ينقذ فرصة هدف آخر من محمد صلاح (رويترز)
27/12/2022

عادل النجم المصري محمد صلاح، أرقام أسطورة ليفربول الأسكتلندي داني دالغليش، بعد هدفه أمس أمام نادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصل صلاح لهدفه رقم 172 خلال 277 مباراة مع الريدز، محتلا المركز السابع في ترتيب هدافي الفريق، والذي يتصدره إيان راش بـ346 هدفًا.

ونشر حساب نادي ليفربول، تغريدة له عبر تويتر، قال فيها "هدف جعله يتساوى مع السير كيني دالغليش في المركز السابع على قائمة أفضل الهدافين على الإطلاق، إلى جانب التمريرة الحاسمة رقم 50 في الدوري الإنجليزي".

وأوضح الحساب أنه وقع الاختيار على النجم المصري كأفضل لاعب في المباراة، والتي انتهت بفوز الريدز 3-1.

من جانبه رد دالغليش، في تغريدة له عبر حسابه، قائلًا "إنجاز رائع لمحمد صلاح، ورائع أن تكون في المدرجات لمشاهدة الهدف وهو يُسجل".

وأضاف أسطورة ليفربول "في المرة الأولى التي اصطحبت فيها حفيدي إلى مباراة خارج الأنفيلد، أشكرك على جعلها لا تنسى! يسعدني تسليم العصا وآمل أن تحقق المزيد من النجاح".

 

المصدر : وكالة سند