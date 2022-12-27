"إنجاز رائع".. شاهد- صلاح يعادل أهداف أسطورة ليفربول

عادل النجم المصري محمد صلاح، أرقام أسطورة ليفربول الأسكتلندي داني دالغليش، بعد هدفه أمس أمام نادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصل صلاح لهدفه رقم 172 خلال 277 مباراة مع الريدز، محتلا المركز السابع في ترتيب هدافي الفريق، والذي يتصدره إيان راش بـ346 هدفًا.

ونشر حساب نادي ليفربول، تغريدة له عبر تويتر، قال فيها "هدف جعله يتساوى مع السير كيني دالغليش في المركز السابع على قائمة أفضل الهدافين على الإطلاق، إلى جانب التمريرة الحاسمة رقم 50 في الدوري الإنجليزي".

ومن غيره يستحق! 🌟 سجل هدف جعله يعادل رقم السير كيني دالجليش كسابع هدافي ليفربول عبر التاريخ وقدم التمريرة الحاسمة رقم 50 له في الدوري الإنجليزي الممتاز. عن جدارة، الملك المصري @MoSalah هو لاعب مواجهة #فيلا_ليفربول 🇪🇬👑 pic.twitter.com/eRMOwiMQcr — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 26, 2022

وأوضح الحساب أنه وقع الاختيار على النجم المصري كأفضل لاعب في المباراة، والتي انتهت بفوز الريدز 3-1.

تمريرة خيالية من @TrentAA 😍

تمريرة حاسمة تحقق رقم قياسي لـ @andrewrobertso5 👏

إنهاء مثالي مُعتاد من @MoSalah 👌 عمل جماعي رائع في هدف الريدز الأول بمباراة #فيلا_ليفربول ⚽

pic.twitter.com/Q0pnI5wQP0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 26, 2022

من جانبه رد دالغليش، في تغريدة له عبر حسابه، قائلًا "إنجاز رائع لمحمد صلاح، ورائع أن تكون في المدرجات لمشاهدة الهدف وهو يُسجل".

وأضاف أسطورة ليفربول "في المرة الأولى التي اصطحبت فيها حفيدي إلى مباراة خارج الأنفيلد، أشكرك على جعلها لا تنسى! يسعدني تسليم العصا وآمل أن تحقق المزيد من النجاح".