"إنجاز رائع".. شاهد- صلاح يعادل أهداف أسطورة ليفربول

عادل النجم المصري محمد صلاح، أرقام أسطورة ليفربول الأسكتلندي داني دالغليش، بعد هدفه أمس أمام نادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصل صلاح لهدفه رقم 172 خلال 277 مباراة مع الريدز، محتلا المركز السابع في ترتيب هدافي الفريق، والذي يتصدره إيان راش بـ346 هدفًا.

ونشر حساب نادي ليفربول، تغريدة له عبر تويتر، قال فيها "هدف جعله يتساوى مع السير كيني دالغليش في المركز السابع على قائمة أفضل الهدافين على الإطلاق، إلى جانب التمريرة الحاسمة رقم 50 في الدوري الإنجليزي".

وأوضح الحساب أنه وقع الاختيار على النجم المصري كأفضل لاعب في المباراة، والتي انتهت بفوز الريدز 3-1.

من جانبه رد دالغليش، في تغريدة له عبر حسابه، قائلًا "إنجاز رائع لمحمد صلاح، ورائع أن تكون في المدرجات لمشاهدة الهدف وهو يُسجل".

وأضاف أسطورة ليفربول "في المرة الأولى التي اصطحبت فيها حفيدي إلى مباراة خارج الأنفيلد، أشكرك على جعلها لا تنسى! يسعدني تسليم العصا وآمل أن تحقق المزيد من النجاح".

A fantastic achievement for @MoSalah and great to be in the stands to watch the goal go in. The first time I’ve taken my grandson to an away game – thank you for making it a memorable one! Delighted to hand over the baton and I hope it brings even more success! YNWA https://t.co/OzIyEZ4l0c

— Sir Kenny Dalglish (@kennethdalglish) December 26, 2022