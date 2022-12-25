عُثر على 27 رصاصة في مسرح الجريمة.. مقتل لاعب بحادثة إطلاق نار في فرنسا

أعلن نادي أوباني، المنافس في دوري الهواة الفرنسي، مقتل أحد لاعبيه بالرصاص، أثناء وجوده في الحي الـ 14 بمدينة مارسيليا.

ونشر النادي بيانا مقتضبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن فيه مقتل عادل سانتانا ميندي، وقدم التعازي لعائلته.

وقال عبر تويتر "علمنا ببالغ الحزن حادث القتل المأساوي لعادل سانتانا ميندي، سيترك اللاعب فراغا كبيرا وسيبقى إلى الأبد واحداً منا".

وأتم البيان "كل خواطرنا وتعازينا لعائلته".

L’AFC a appris avec une grande tristesse la tragique disparition de Adel Santana Mendy. Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres. Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille. 🖤 pic.twitter.com/HAZXSH7JLa — Aubagne FC (@AubagneFoot) December 24, 2022

مقتل لاعب بالدوري الفرنسي

في هذه الأثناء، كشفت قناة "بي إف مي تي في" (bfmtv) عن تفاصيل الحادثة التي أدت إلى مقتل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

وأكدت القناة الفرنسية أن ميندي تعرض لإطلاق نار من سلاح ناري، في وقت متأخر من مساء الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، وتلقى العلاج الأولي على وجه السرعة من قبل خدمات الطوارئ، لكنها لم تتمكن من إنقاذ حياته، فلفظ أنفاسه الأخيرة بعد الحادثة بساعات قليلة.

وأضافت أن الشرطة سارعت بالتوجه إلى مكان الحادث، وأثناء بحثها عن أدلة للوصول إلى الجناة، عثرت هناك على 27 طلقة، من عيار 7.62 ملليمترات.

وأكدت "بي إف مي تي في" أن المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة نجحوا في الفرار من المكان، مستخدمين سيارة من نوع "أودي" (Audi).

يُذكر أن الضحية المولود يوم 13 مايو/أيار 2000، في مدينة مارسيليا، بدأ رحلته مع الكرة بأكاديمية أولمبيك مارسيليا مع فريق تحت 19 عاماً، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" marca الإسبانية.

وفترة الانتقالات الشتوية عام 2018، انتقل ميندي إلى سانت جوليا في أندورا، ثم التحق بناديين ينافسان في بطولات الهواة بإنجلترا وهما لانجني واندرارز وإيستبورن، وبقي هناك حتى عام 2020.

وعاد ميندي إلى فرنسا صيف 2021 من بوابة فريق كوت بلو، ثم مارينيان جينياك، وكانت آخر محطاته مع أوباني.

وخلال الموسم الحالي، دافع ميندي عن ألوان فريقه في 11 مباراة، سجل خلالها هدفاً وحيداً، ولم يقدم لزملائه أي تمريرة حاسمة.