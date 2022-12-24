"ما زلنا هنا في الكفاح".. ابنة بيليه تنشر صورة مع والدها بالمستشفى ومتاعبه الصحية تتفاقم

نشرت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه صورة لها مع والدها وهي تعانقه، بينما يجلس على سريره في المستشفى بمدينة ساو باولو، وأرفقت الصورة -التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام- بعبارة "ليلة أخرى معًا".

وظهرت كيلي كريستينا ناسيمنتو في الصورة وهي تعانق والدها -البالغ من العمر 82 عاما- الذي لم يظهر سوى جانب واحد من وجهه في الصورة.

ويقيم النجم البرازيلي السابق منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في المستشفى بسبب معاناته من تفاقم مرض السرطان، بالإضافة إلى مشاكل في الكلى والقلب.

وكتبت كيلي كريستينا، معلقة على الصورة، "ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان، ليلة أخرى معًا".

من جهته، أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين -الأربعاء الماضي- أن سرطان القولون الذي يعاني منه بيليه "تفاقم" وأن الأسطورة الفائز بكأس العالم 3 مرات بحاجة إلى "رعاية أكثر شمولا، لعلاج الفشل في الكلى والقلب".

وقبل دقائق من ذلك، أعلنت ابنتاه كريستينا وفلافيا -عبر حسابيهما على منصة إنستغرام- أن والدهما سيقضي أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة في المستشفى.

والأحد الماضي، نشرت كريستينا أيضا صورة لها مع والدها أرانتيس ناسيمنتو (الملقب ببيليه)، وهي تدلك قدمه اليسرى، بينما كان يشاهد نهائي كأس العالم في قطر بين فرنسا والأرجنتين على شاشة التلفاز.

وعقب المباراة، هنأ بيليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على فوزه "المستحق" بكأس العالم وقيادته منتخب بلاده للتغلب على فرنسا بركلات الترجيح (4ـ2) بعد نهاية المباراة في 120 دقيقة (3ـ3).

ونُقل بيليه إلى المستشفى في ساو باولو يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون سبتمبر/أيلول 2021.

وعانى بيليه -صاحب الألف هدف والنجم الذي قاد البرازيل للتتويج بكأس العالم في 1958 و1962 و1970- من متاعب صحية منذ سنوات قبل أن تتفاقم عام 2017، حين ظهر في حفل سحب قرعة كأس العالم روسيا 2018 وهو على كرسي متحرك، بسبب عجزه عن المشي قبل أن يخضع لجراحة -سبتمبر/أيلول 2021- بعد ثبوت إصابته بسرطان القولون.