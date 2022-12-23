يتصدرهم ميسي ومهاجم برشلونة.. 15 نجما حرا بإمكانهم التفاوض مع أندية جديدة

لم يتبقَّ الكثير من الوقت قبل فتح أبواب سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2023، والذي يتزامن مع بدء الفترة الحرة في عقود العديد من نجوم الأندية الأوروبية، والذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم.

ويحق للاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران، التفاوض مع أندية أخرى، دون الرجوع إلى فرقهم الحالية، بغية التوصل لاتفاق معهم على ضمهم بصفقات انتقال حر في الصيف، أو حتى الانتقال في يناير/كانون الثاني، بمقابل منخفض في حال موافقة أنديتهم.

15 لاعبا حرا

صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية استعرضت قائمة طويلة من أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران 2023، ويحق لهم التفاوض اعتبارا من الأسبوع المقبل مع أندية أخرى، ونستعرض أبرز 15 نجما منهم.

نغولو كانتي

بعد أن كان أحد النجوم الأساسيين في تشيلسي خلال المواسم الأربعة الماضية، أدت الإصابات المتكررة التي تعرض لها الفرنسي نغولو كانتي إلى تضاؤل تأثيره، الأمر الذي يرجّح رحيله في الصيف المقبل مجانا.

وكانت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أكدت قبل أيام أن كانتي (31 عاما)، قد ينتهي به الأمر بالانتقال إلى برشلونة، ليكون بديلا للمخضرم سيرجيو بوسكيتس، الذي تأكد رحيله عن "البلوغرانا" عقب نهاية الموسم الحالي.

جورجينيو

على غرار زميله كانتي، ينتهي عقد الإيطالي جورجينيو مع تشيلسي في يونيو/حزيران المقبل، ويحق له التفاوض على الانتقال إلى فريق آخر، علما أنه بنفس عمر كانتي، وكان اسمه قد ارتبط ببرشلونة أيضا في وقت سابق.

لكن اللاعب البرازيلي الأصل يرغب في البقاء مع "البلوز"، وقال لمحطة "توك سبورت" (talkSPORT) الإذاعية إنه يفضّل الاستمرار مع تشيلسي، معربا عن سعادته للعب تحت قيادة المدرب غراهام بوتر، ولا يفكر حاليا إلا بالفوز في المباريات.

ممفيس ديباي

انحسر دور الهولندي ممفيس ديباي بشكل واضح مع برشلونة الإسباني منذ قدوم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولم يعد يشارك بشكل أساسي مع الفريق، وأصبحت فرصة رحيله أعلى بكثير من احتمالات بقائه.

ووفقا لصحيفة "سبورت" (SPORT) فإن برشلونة يريد بيع ديباي (28 عاما) في فترة الانتقالات الشتوية لضمان الحصول على مقابل مالي، بدلا من رحيله الحتمي مجانا في الصيف، لكن للاعب وجهة نظير مغايرة، إذ يفضّل إكمال عقده والرحيل دون مقابل، من أجل الحصول على راتب أكبر من فريقه المستقبلي.

ميلان سكرينيار

يحاول نادي إنتر ميلان منذ مدة إقناع مدافعه السلوفيني ميلان سكرينيار بتمديد عقده قبل 6 أشهر من انتهائه، لكنه يصطدم بترد اللاعب ووكلاء أعماله، أملا في الحصول على عرض أفضل، أو الانتقال إلى فريق جديد.

ويرغب أكثر من ناد إنجليزي في التعاقد مع سكرينيار (27 عاما) على غرار توتنهام ونيوكاسل يونايتد، كما كان باريس سان جيرمان الفرنسي مهتما بضم اللاعب في الصيف الماضي.

ليونيل ميسي

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حسم أمره وقرر تمديد عقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان، بعد أيام من نشوة التتويج التاريخي ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، للمرة الأولى في مسيرة اللاعب.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية، بأن ميسي (35 عاما)، توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع سان جيرمان للبقاء فيه لموسم 2023-2024 على الأقل، مؤكدة أن الإعلان الرسمي قد يصدر خلال أيام.

ماركو أسينسيو

يبلغ النجم الإسباني من العمر 26 عاما، وما زال مصيره مجهولا مع ناديه ريال مدريد الإسباني، الذي لم يبدأ التفاوض مع اللاعب الدولي لتجديد عقده، وسط مؤشرات باحتمال رحيله إلى ناد لا يشارك في الدوري الإسباني.

وبحسب تقارير إسبانية فإن باريس سان جيرمان دخل سباق التعاقد مع أسينسيو، مشيرة إلى أن لويس كامبوس المدير الرياضي لـPSG معجب بقدرات أسينسيو، ويرغب في التوقيع معه ليكون خيارا إضافيا في هجوم النادي الباريسي.

ماركوس راشفورد

يقترب مانشستر يونايتد من التوصل إلى اتفاق مع راشفورد لتمديد عقده لعام إضافي، ليضمن بقاءه حتى نهاية موسم 2023 – 2024، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Media).

وربطت تقارير صحفية بين راشفورد (25 عاما)، ونادي باريس سان جيرمان، بصفته هداف نادي مانشستر بتسجيله 8 أهداف هذا الموسم على مستوى جميع المسابقات، بجانب تسجيله 3 أهداف لمنتخب إنجلترا، ليسهم في بلوغه دور الثمانية في مونديال قطر 2022.

روبرتو فيرمينو

لم يحسم ليفربول بعد مصير مهاجمه البرازيلي روبرت فيرمينو، الذي سجل 9 أهداف خلال الموسم الحالي خلال 19 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، رغم أنه لا يلعب بشكل أساسي.

وبحسب صحيفة "ميرو" (Mirror) فإن فيرمينو (31) تلقى عرضا للانتقال إلى نادي النصر السعودي في الصيف المقبل.

إلكاي غوندوغان

يعد غوندوغان أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بشكل أساسي، لكن لم يُفتح باب المفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد قبل 6 أشهر من انتهائه.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى أن اللاعب الألماني البالغ من العمر (32 عاما) يفكر في تغيير الأجواء، وقد تردد أن الوجهة قد تكون نادي برشلونة، الذي يفضل التعاقد مع لاعبين بشكل مجاني بسبب أزمته المالية.

توني كروس

من المحتمل أن يعلن نادي ريال مدريد الإسباني تمديد عقد نجمه الألماني المخضرم توني كروس (32 عاما) لموسم إضافي، كمكافأة له على المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، أن ريال مدريد يخطط للاحتفاظ بكروس لموسم جديد، بعد أن أبدى اللاعب في وقت سابق رغبته في اعتزال كرة القدم وهو في صفوف النادي الملكي.

ديفيد دي خيا

يدافع الحارس الاسباني دي خيا عن مرمى مانشستر يونايتد منذ 11 عاما، لكن الغموض يكتنف مصيره حاليا في ظل الانقسام في الآراء بشأنه بين إدارة النادي التي تفضل رحيله بعد انتهاء عقده، والمدرب الهولندي إريك تين هاغ الذي يريد الاحتفاظ به لموسم إضافي على الأقل.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع السويسري يان سومر حارس مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ ليكون بدلا لدي خيا (32 عاما).

ويلفرد زاها

ترغب العديد من الأندية الإنجليزية في التعاقد مع الإيفواري ويلفرد زاها، نجم كريستال بالاس، مستفيدة من قرب انتهاء عقده مع فريقه الحالي.

لكن الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أكد أن كريستال بالاس سيقاتل حتى النهاية للحفاظ على زاها (30 عاما)، لكنه أشار إلى أن الأقرب هو رحيل اللاعب في نهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام من أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

يوسف موكوكو

خطفت موهبة اليافع يوسف موكوكو (18 عاما) أنظار العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في الحصول على خدمات ناديه بوروسيا دورتموند الألماني، بسعر منخفض نظرا لقرب انتهاء عقده.

وكان باتريك ويليامز وكيل أعمال المهاجم الألماني الشاب، أكد المفاوضات مع دورتموند بشأن تجديد العقد لم تسفر عن جديد حتى الآن، فاتحا الباب أمام الأندية الساعية لضمه.

أدريان رابيو

كشفت العديد من التقارير الصحفية أن رابيو قد يرحل عن فريقه يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الشتويةـ، مشيرة إلى أن الوجهة الجديدة ستكون الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (THE SUN) البريطانيةـ أن أرسنال يتحرك بقوة لضم رابيو (27 عاما)، مع وجود اهتمام باللاعب كذلك من نادي توتنهام.

يوري تيليمانس

تسعى العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع نجم الوسط البلجيكي يوري تيليمانس المتألق مع ليستر سيتي الإنجليزي، والذي أخفق حتى الآن في إقناع لاعبه بالتجديد.

وطبقا للصحافة الإنجليزية، فإن أرسنال يتصدر قائمة الأندية الساعية لضم تيليمانس (25 عاما)، وسط اهتمام بخدماته أيضا من ريال مدريد وبرشلونة.