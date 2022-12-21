كرة قدم

السد يستغني عن عبد الكريم حسن مدافع منتخب قطر بشكل مفاجئ

FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Netherlands v Qatar
عبد الكريم حسن شارك مع منتخب قطر في مونديال 2022 (رويترز)
21/12/2022-|آخر تحديث: 21/12/202209:55 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي السد حامل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم -اليوم الأربعاء- عن استبعاد عبد الكريم حسن، لاعب المنتخب الوطني بشكل نهائي.

وقال السد في بيان مفاجئ -عبر تويتر- إن قرار استبعاد الظهير الأيسر، الفائز بجائزة لاعب العام في آسيا في 2018، جاء بداعي أن "فكر اللاعب لا يتوافق مع تطلعات الفريق في المرحلة المقبلة".

وقضى حسن (29 عامًا) مسيرته بأكملها مع السد، باستثناء فترة إعارة قصيرة إلى أوبن البلجيكي بموسم 2017-2018.

وتوّج حسن بالعديد من الألقاب مع السد خلال 12 عامًا، أبرزها: لقب دوري نجوم قطر أربع مرات، ودوري أبطال آسيا في 2011، وحقّق معه المركز الثالث بكأس العالم للأندية في العام نفسه.

كما توّج بكأس آسيا مع منتخب قطر 2019 وشارك في كأس العالم في بلاده هذا العام.

المصدر : رويترز