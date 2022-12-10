هداف المغرب التاريخي.. يوسف النصيري يحقق أرقاما مميزه بهدفه الذهبي ضد البرتغال

حظي النجم المغربي يوسف النصيري بإشادة خاصة عبر المنصات؛ بعد أن وقع على الهدف العربي الأول في تاريخ ربع نهائي كأس العالم، وقاد "أسود الأطلس" لكتابة فصل جديد في تاريخ المنافسة بالوصول إلى الدور نصف النهائي.

وارتقى النصيري فوق الجميع في الدقيقة 42، وسجل هدف المغرب الوحيد في المواجهة أمام البرتغال بملعب الثمامة، واقتنص الكرة من بين مدافعي البرتغال وحارس المرمى، وذلك بعد تحرك مميز لمواجهة العرضية التي أرسلها زميله يحيى عطية الله.

وأصبح النصيري بهذا الهدف الهداف التاريخي للمغرب في كأس العالم، حيث سجل 3 أهداف حتى الآن، 2 منها في النسخة الحالية، كما تساوى مع هدّافي العرب في المونديال، وهم: السعوديان سامي الجابر وسالم الدوسري والتونسي وهبي الخزري.

وحظي النصيري باحتفاء واسع عبر المنصات، حيث احتفى به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، معلقا "أسد الأطلس دائمًا متواجد في الموعد".

3⃣ أهداف! ⚽️ 🇲🇦 يوسف النصيري أصبح الهداف التاريخي للمغرب في تاريخ #FIFAWorldCup 🤩 أسد الأطلس دائمًا متواجد في الموعد 🦁@EnMaroc pic.twitter.com/WfOXFcYrfF — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 10, 2022

كما احتفى كثيرون بالطريقة الباهرة التي سجل بها الهدف، وأثنى آخرون على طريقته الفريدة في الارتقاء، وتوقع الكرة بشكل مميز.

الارتقاء بتاع يوسف النصيري تابلوه اقسم بالله pic.twitter.com/jKc7qel2lq — Ibrahim fayek – إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) December 10, 2022

للتاريخ يا نصيري 🦁⚽️ pic.twitter.com/toJQiy7CiX — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 10, 2022