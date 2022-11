حظي هدف في الدوري البولندي لمبتوري الأطراف باحتفاء واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل رشحه البعض لجائزة بوشكاش التي تمنح لأفضل هدف في العام، وسجله اللاعب البولندي مارسين أوليكسي بطريقة مذهلة وغير مسبوقة للاعب بساق واحدة.

وسجل أوليكسي الهدف بعد أن تلقى تمريرة عرضية مميزة من أحد زملائه في ارتفاع متوسط على حدود منطقة الجزاء، وارتكز حينها على أحد عكازيه، ثم قابلها بركلة هوائية مميزة بقدمه اليمنى، لتسكن الكرة الشباك بشكل رائع وسط ذهول حارس المرمى الذي اكتفى بمشاهدتها.

واحتفى زملاء أوليكسي وكل الحاضرين في الملعب بهدفه المميز، الذي لا يبدو مألوفًا في ملاعب كرة القدم العادية، وبشكل أكبر في كرة القدم للمبتورين.

كما حظي الفيديو الذي نشره الاتحاد البولندي للمبتورين برواج واسع عبر المنصات، حيث شاهده أكثر من 4 ملايين شخص، وأبدى الكثيرون اندهاشهم من الهدف.

وعلق مدونون على صعوبة الهدف البالغة، حيث اضطر للارتكاز على عكازه، قبل أن يطير في الهواء ضاربًا الكرة بقوة كبيرة لا يقدر عليها بعض اللاعبين الأصحاء.

كما تداول مغردون تعليقات ساخرة بشأن عدم قدرة الكثير من اللاعبين في المستوى العالي على تسجيل هدف بهذه الطريقة، وكتب أحد المدونين: "يا له من هدف! لا يمكنني مجرد تجربة ذلك بساقي الاثنتين".

This might genuinely be my goal of the season, surely gets a Puskas nom https://t.co/se20Oki6e5

