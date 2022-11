فاز بكأس العالم والأولمبياد وكوبا أميركا بذراع واحدة.. قصة هيكتور كاسترو أسطورة أوروغواي

يعدّ هيكتور كاسترو أيقونة كرة القدم في أوروغواي؛ صنع مجدا كرويا خاصا به على الرغم من المصيبة التي ضربته في سن مبكرة.

وُلد كاسترو يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1904 في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي، قبل أن يتعرض لموقف عصيب لم يمنعه من ممارسة كرة القدم.

عاش كاسترو ظروفا قاسية، بعدما بُترت ذراعه اليمنى بمنشار في حادث تعرض له وهو في الـ13 من عمره، وبسبب تلك الحادثة حمل كاسترو لقب "المانكو" (El manco)، بمعنى صاحب الذراع الواحدة أو "المشوّهة".

وبعد 6 سنوات من الحادثة، انضم كاسترو إلى صفوف فريق ناسيونال، أحد أكبر وأعرق الأندية في أوروغواي، وبقي لاعبا فيه حتى عام 1932.

في صيف ذلك العام، انتقل كاسترو من ناسيونال إلى إستوديانتس الأرجنتيني، في تجربة استمرت عاما واحدا فقط، عاد بعدها نجم "أوروغواي" إلى فريقه الأم، الذي اعتزل بقميصه في عام 1936.

وخلال هذه الرحلة الطويلة، تُوّج "المانكو" بلقب الدوري المحلي في أوروغواي 3 مرات، وذلك في مواسم 1923-1924، 1932-1933، 1933-1934.

ولعب كاسترو مباراته الأولى بقميص منتخب أوروغواي يوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1923، بعد استدعائه من المدرب ليوناردو دي لوكا، وكان المهاجم الفذ قريبا من بلوغ عامه الـ19.

وانضم لقائمة منتخب "السيليستي" المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أمستردام 1928، وشارك في مباراتين.

بقي كاسترو على مقاعد البدلاء في مباراة بلاده ضد هولندا في الدور الأول، قبل أن يتألق في ربع النهائي ضد ألمانيا، وقدم تمريرتين حاسمتين أسهمتا في فوز "السيليستي" على منتخب ألمانيا بنتيجة 4-1.

عاد كاسترو للجلوس على الدكة في نصف النهائي أمام إيطاليا، لكن ذلك لم يمنع أوروغواي من الفوز على إيطاليا وإن كان بشق الأنفس بنتيجة 3-2.

وفي النهائي ضد الأرجنتين، كان كاسترو في التشكيل الأساسي لبلاده، وانتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، لتعاد المباراة وفق اللوائح في تلك الفترة، وانتهت المواجهة الثانية التي لم يظهر فيها هيكتور بفوز بلاده 2-1، ومعها حصد الفريق ذهبية الأولمبياد.

وكانت هذه المرة هي الثانية على التوالي لمنتخب أوروغواي، التي يحصد فيها ذهبية كرة القدم في الأولمبياد، بعد نسخة باريس 1924، التي لم يظهر فيها كاسترو بأي مباراة، رغم وجوده في القائمة.

وفي عام 1930 كان كاسترو على موعد مع ظهور دولي جديد، وهذه المرة في أول نسخة من بطولة كأس العالم التي احتضنتها بلاده.

خاض منتخب أوروغواي مباراتين فقط في دور المجموعات، فاز في الأولى على بيرو بهدف وحيد سجله كاسترو، وهو أول هدف مونديالي لمنتخب "السيليستي"، كما انتصر في الثانية على رومانيا برباعية نظيفة في غياب هيكتور.

بهذه النتائج تصدّرت الدولة المضيفة ترتيب المجموعة الثالثة، لتبلغ نصف النهائي إلى جانب منتخبات الأرجنتين ويوغسلافيا والولايات المتحدة الأميركية.

وقبل النهائي، اكتسح منتخب أوروغواي نظيره اليوغسلافي 6-1، في موقعة غاب عنها كاسترو الذي بصم على عودة ميمونة في النهائي.

في يوم 30 يوليو/تموز 1930، كان كاسترو ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده في نهائي المونديال، ضد الأرجنتين.

وصلت تلك المباراة إلى لحظاتها الأخيرة، والنتيجة تشير إلى تقدم "السيليستي" بنتيجة 3-2، ليظهر كاسترو ويطلق رصاصة الرحمة على "التانغو" بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 89، ليؤمّن فوز أوروغواي بالمباراة وبكأس العالم.

🦾 Hector Castro accidentally cut off his own arm while using an electric saw as a 13-year-old & was consequently known as ‘El Manco’ (The One-Armed One)

🇺🇾 It didn’t stop him from scoring the only goal as @Uruguay won their #WorldCup debut 90 years ago today 👏 pic.twitter.com/dSEVPIancj

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2020