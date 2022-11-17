سناب شات تطلق 5 خدمات ومزايا جديدة لمشجعي منتخبات مونديال قطر

أطلقت منصة سناب شات -أمس الأربعاء- 5 مزايا وخصائص جديدة، استعدادًا لانطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لتوفير مزيد من الأدوات للمستخدمين لتشجيع منتخباتهم والاستمتاع بالمونديال.

وتتضمن المزايا الجديدة ما يلي:

تمكين المستخدمين من ارتداء الزي الرياضي الخاص بفريقهم افتراضيًا، وإلباس الشخصيات الافتراضية زيّ المنتخب المفضل. إمكانية تلوين المستخدمين وجوههم بألوان فريقهم بشكل افتراضي أثناء التصوير. سيظهر خلال الدردشة مجموعة من الملصقات، ليتمكّن المشجعون من مشاركة التشجيع مع أصدقائهم خلال متابعة المباريات. ستوفر منصة سناب شات لقطات من المباريات، والأهداف ومقابلات اللاعبين، بالإضافة إلى بعض التحليلات التكتيكية، لما يحدث خلال المباريات. ستعرض خريطة سناب القصص التي أنتجها المشجعون الذين يشاهدون فريقهم، ويحتفلون به خلال المباريات، ويمكن العثور عليها عبر تحديد المكان.

وعلّق مدير الشركات الرياضية في الشركة أنمول ماكهوتر، قائلًا: "يسعدنا تغطية أكبر حدث رياضي عالمي لهذا العام عبر سناب شات مع تجارب مخصّصة للواقع المعزّز، وتغطية شاملة للمحتوى ستتضمن: أبرز الأحداث المحلية في أكثر من 30 دولة".

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم خلال الأيام القادمة، حيث ستُلعب ركلة البداية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمباراة قطر والإكوادور، وتُختتم البطولة بمباراة النهائي في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.