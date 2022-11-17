سناب شات تطلق 5 خدمات ومزايا جديدة لمشجعي منتخبات مونديال قطر
17/11/2022
أطلقت منصة سناب شات -أمس الأربعاء- 5 مزايا وخصائص جديدة، استعدادًا لانطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لتوفير مزيد من الأدوات للمستخدمين لتشجيع منتخباتهم والاستمتاع بالمونديال.
وتتضمن المزايا الجديدة ما يلي:
- تمكين المستخدمين من ارتداء الزي الرياضي الخاص بفريقهم افتراضيًا، وإلباس الشخصيات الافتراضية زيّ المنتخب المفضل.
- إمكانية تلوين المستخدمين وجوههم بألوان فريقهم بشكل افتراضي أثناء التصوير.
- سيظهر خلال الدردشة مجموعة من الملصقات، ليتمكّن المشجعون من مشاركة التشجيع مع أصدقائهم خلال متابعة المباريات.
- ستوفر منصة سناب شات لقطات من المباريات، والأهداف ومقابلات اللاعبين، بالإضافة إلى بعض التحليلات التكتيكية، لما يحدث خلال المباريات.
- ستعرض خريطة سناب القصص التي أنتجها المشجعون الذين يشاهدون فريقهم، ويحتفلون به خلال المباريات، ويمكن العثور عليها عبر تحديد المكان.
وعلّق مدير الشركات الرياضية في الشركة أنمول ماكهوتر، قائلًا: "يسعدنا تغطية أكبر حدث رياضي عالمي لهذا العام عبر سناب شات مع تجارب مخصّصة للواقع المعزّز، وتغطية شاملة للمحتوى ستتضمن: أبرز الأحداث المحلية في أكثر من 30 دولة".
ومن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم خلال الأيام القادمة، حيث ستُلعب ركلة البداية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمباراة قطر والإكوادور، وتُختتم البطولة بمباراة النهائي في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
المصدر : وكالة سند