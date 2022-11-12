حرمه من صدارة البريميرليغ مؤقتا.. برينتفورد يلدغ مانشستر سيتي في عقر داره

فرط مانشستر سيتي في انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ولو مؤقتا، بعدما سقط في فخ الخسارة أمام ضيفه برينتفورد 1-2 في الجولة 16 من المسابقة.

وتقدم فريق "الدبابير" بهدف سجله إيفان توني (16)، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة؛ عاد توني ليسجل الهدف الثاني للضيوف ويهديهم 3 نقاط ثمينة.

ورفع توني -الذي لم يستدعه مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت إلى مونديال قطر- إلى 10 أهداف ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البريميرليغ.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر الذي يواجه وولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، رفع برينتفورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.