إنجلترا تكرم لاعبا بعد 97 عاما من "خطأ تاريخي"

كرم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أول لاعب أسود يتم استدعاؤه للمنتخب، رغم مرور 34 عاما على وفاته.

وتم اختيار جاك ليزلي، الذي سجل 137 هدفا في 400 مباراة مع بليموث أرجيل، للانضمام لتشكيلة منتخب إنجلترا لمواجهة أيرلندا عام 1925، لكنه لم يستطع الظهور مع المنتخب على الإطلاق.

ولم يتم اختيار ليزلي للانضمام إلى منتخب إنجلترا مرة أخرى، واستمر هذا حتى عام 1978 عندما بات فيف أندرسون أول لاعب أسود يلعب مع المنتخب الأول.

There's a new man on the block! 💚 #JackLeslie pic.twitter.com/ue1GCMkx6K

— Geddon Plymouth 💚 (@Plymouth2013) October 7, 2022