إنجلترا تكرم لاعبا بعد 97 عاما من "خطأ تاريخي"

كرم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أول لاعب أسود يتم استدعاؤه للمنتخب، رغم مرور 34 عاما على وفاته.

وتم اختيار جاك ليزلي، الذي سجل 137 هدفا في 400 مباراة مع بليموث أرجيل، للانضمام لتشكيلة منتخب إنجلترا لمواجهة أيرلندا عام 1925، لكنه لم يستطع الظهور مع المنتخب على الإطلاق.

ولم يتم اختيار ليزلي للانضمام إلى منتخب إنجلترا مرة أخرى، واستمر هذا حتى عام 1978 عندما بات فيف أندرسون أول لاعب أسود يلعب مع المنتخب الأول.

وكشف نادي بليموث النقاب عن تمثال ليزلي الذي توفي عام 1988، خارج ملعب هوم بارك أمس الجمعة. وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "واجه (ليزلي) الشدائد بسبب لون بشرته ولم يكن يتم اختياره ولم يلعب أبدا مع منتخب بلدنا. لذلك يسعدنا تكريمه تقديرا لمسيرته ومساهمته في لعبتنا والمجتمع بشكل عام.. ولتصحيح هذا الخطأ التاريخي".

وأضافت رئيسة اتحاد الكرة الإنجليزي ديبي هيويت "ليزلي أسطورة حقيقية في عالم كرة القدم، واستطاع من خلال محنته الشخصية صياغة المواقف والسلوكيات بشكل إيجابي بهدف تحديد وإلغاء التمييز في رياضة كرة القدم".