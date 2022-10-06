سامباولي المرشح الأبرز لخلافته.. إشبيلية يقيل لوبيتيغي بعد الخسارة القاسية أمام إشبيلية

أقال نادي إشبيلية الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب الفريق عقب الخسارة 1- 4 أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وحقق "الفريق الأندلسي" انتصارا وحيدا فقط مع لوبيتيغي في أول 7 مباريات من الدوري الإسباني هذا الموسم، وأشارت تقارير صحفية على نطاق واسع إلى أن لوبيتيغي سيرحل عن منصبه بعد مباراة أمس الأربعاء.

وفي حديثه لـ"موفيستار" عقب الهزيمة، كشف لوبيتيغي "حاليا أنا ما زلت مدربا لفريق إشبيلية، ولكنني ودعت اللاعبين".

وأضاف "لا أشعر بأي شيء سلبي حاليا. أول شيء أشعر به هو امتناني للفريق والجماهير والمواطنين في المدينة ولاعبي الفريق الذين قدموا معي 3 مواسم رائعة".

وتابع "جئت إلى هنا وسط شكوك، وكان من الممكن قلب الأمور بالعديد من المواسم الناجحة".

وأصدر إشبيلية بيانا بعد نهاية المباراة بـ30 دقيقة، ليؤكد رسميا إقالة المدير الفني.

وتشير التقارير إلى أن خورخي سامباولي- الذي درب إشبيلية في موسم 2016 -2017- هو المرشح الأبرز لتدريب الفريق، في حين ارتبط اسم لوبيتيغي بتدريب وولفرهامبتون الإنجليزي.