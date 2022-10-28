في مطلع الألفية الجديدة ذاع في بريطانيا صيت حصان كان يحمل اسم "جبل طارق"، إذ فاز بعشرات السباقات، وحظي المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون بجزء من ملكيته.

وقبل أيام قليلة كشفت صحيفة "thesun" (ذا صن) البريطانية أن "جبل طارق" مات بعد سنوات طويلة من توقفه عن المشاركة في السباقات، لكنه ظل يُدر المال لملاكه بفضل سلالته النادرة.

موت الحصان "جبل طارق"

وتقول الصحيفة إن الجواد الشهير كانت تبلغ قيمته 200 مليون جنيه إسترليني حين توقفه عن المنافسة في سباقات الخيول عام 2002، وهو رقم ضخم يفوق أسعار أغلى نجوم كرة القدم سواء في السابق أو الآن.

وتبلغ القيمة السوقية لأغلى لاعب كرة القدم في العالم حاليا 160 مليون يورو، وهو الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مقابل 150 مليون يورو قيمة النرويجي ايرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي.

أما على صعيد أسعار اللاعبين، فثمة لاعب واحد فقط زادت قيمة انتقاله عن سعر الحصان "جبل طارق"، وهو البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

سعره أكثر بـ3 أضعاف أغلى لاعب في العالم

قبل عام واحد من وصول سعر الحصان "جبل طارق" إلى 200 مليون جنيه إسترليني، أي في 2001، كان النجم الفرنسي وقتها زين الدين زيدان يعد اللاعب الأغلى في العالم.

وقتها تعاقد ريال مع زيدان من يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو، وظل اللاعب الأغلى في العالم حتى عام 2009، حين انضم البرازيلي ريكاردو كاكا من ميلان إلى ريال مدريد بالذات مقابل 56 مليون جنيه إسترليني.

وباستثناء نيمار، لم ينتقل أي لاعب حتى وقتنا هذا من ناد إلى آخر بقيمة تصل إلى 200 جنيه إسترليني، علما أن مبلغ 222 مليون يورو التي دفع باريس سان جيرمان للحصول على خدماته كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

وتسبب الحصان "جبل طارق" بخلافات بين فيرغسون وعدد من ملاكه الآخرين، ووصلت القضية إلى المحاكم، وما زاد من تعقيد القضية هو أن الملاك الآخرين وهم من عائلة غليزر الأميركية الشهيرة كانت لديهم من ملكية نادي مانشستر يونايتد الذي يدربه فيرغسون.