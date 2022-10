آيندهوفن يهزم أرسنال ويصعد للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي

تأهل آيندهوفن الهولندي للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 2-صفر على ضيفه أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات، التي شهدت أيضا فوز زيورخ السويسري 2-1 على ضيفه بودو جليمت النرويجي.

ورغم الخسارة، ظل أرسنال، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، متصدرا برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه آيندهوفن، فيما ظل بودو جليمت في المركز الثالث بـ4 نقاط، وتذيل زيورخ الترتيب بـ3 نقاط.

وجاء هدفا مباراة آيندهوفن ضد أرسنال في الشوط الثاني، حيث افتتح جوي فيرمان التسجيل للفريق الهولندي في الدقيقة 56، فيما أضاف لوك دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وكان أرسنال ضمن اجتيازه مرحلة المجموعات في البطولة منذ الجولة الماضية، غير أنه أصبح يتعين عليه تحقيق نتيجة إيجابية في لقائه الأخير بالمجموعة ضد ضيفه زيورخ، من أجل البقاء على قمة الترتيب، ومن ثم التأهل للدور ثمن النهائي مباشرة في المسابقة.

يذكر أن أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثماني بدور المجموعات في الدوري الأوروبي، سوف تلتقي في دور الـ32 للبطولة مع الفرق التي احتلت المركز الثالث بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي انتقلت للعب في "يوروبا ليغ".

وفي المجموعة الثانية، فرض التعادل الإيجابي 3-3 نفسه على لقاء فنربخشة التركي مع ضيفه رين الفرنسي، كما تعادل آيك لارناكا القبرصي مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني بالنتيجة ذاتها.

وبعد ضمان فنربخشة ورين تأهلهما للأدوار الإقصائية في البطولة منذ الجولة الماضية، أصبح الصراع بينهما محصورا على اقتناص قمة المجموعة.

وبقي فنربخشة على الصدارة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه رين، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل لارناكا المركز الثالث بـ4 نقاط، وقبع دينامو كييف في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

