"الروبوت" تعب.. مخاوف من إصابة هالاند في مواجهة مانشستر سيتي ودورتموند بدوري الأبطال

بدا النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي مكبلا في الشوط الأول من مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وكانت عودته إلى دورتموند غير موفقة وسط مخاوف من إصابته في قدمه أو بالحمى.

وأخفق هالاند (22 عاما) -الذي غادر دورتموند الصيف الماضي في صفقة انتقال قيمتها 60 مليون يورو- في إحداث تأثير ضد فريقه القديم.

ولمس هالاند الكرة 13 مرة فقط، ولم يسدد على المرمى أبدا، ومرر 7 تمريرات ناجحة فقط.

فضلا عن ذلك، أصيب بجرح في الكوع وتدفق الدم من ذراعه.

وفي استراحة ما بين الشوطين أخرج المدرب بيب غوارديولا هالاند، وأشرك مكانه البرتغالي بيرناردو سيلفا.

ولم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك وأهدر النجم الجزائري رياض محرز ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الذي كان كافيًا للفريقين للوصول إلى دور خروج المغلوب في البطولة القارية الأم.

وأثار استبدال هالاند تساؤلات كثيرة، حيث أكد المدرب غوارديولا 3 مخاوف بشأن النجم الشاب.

وأوضح المدرب الإسباني قائلا "رأيته متعبًا جدا، وكان واضحا أنه مصاب بالحمى، كما تعرض لضربة في قدمه ولهذا السبب لم يتمكن من الاستمرار باللعب في الشوط الثاني".

وعن مدى خطورة الإصابة، قال غوارديولا "لا أعرف الآن، تحدثت مع الطاقم الطبي بين الشوطين وكانوا قلقين بعض الشيء".

وختم "رأيته يسير على ما يرام في النهاية".

ومن المقرر أن يلعب مان سيتي في المباراة القادمة ضد ليستر سيتي في البريميرليغ السبت المقبل.

وهذه المباراة هي الثالثة فقط هذا الموسم التي أخفق هالاند فيها بهز الشباك، إضافة إلى مباراتي بورنموث وليفربول في الدوري الممتاز.

ورغم الصيام في هذه المباريات الثلاث، يمتلك هالاند 22 هدفا في 15 مباراة إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.