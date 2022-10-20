رشحوا للكرة الذهبية ولم يشعر بهم أحد.. 6 لاعبين لم يحصلوا على أي صوت

سلطت الأضواء على اللاعبين الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في سباق الفوز بالكرة الذهبية 2022 الذي فاز به النجم الفرنسي كريم بنزيمة، لكن لم يلحظ أحد خيبة أمل 6 نجوم رشحوا للكرة الذهبية ولم يحصلوا على أي صوت.

وتم ترشيح قائمة مبدئية مكونة من 30 لاعبا للكرة الذهبية عن مستواهم في موسم 2021-2022، وصوّت الصحفيون الرياضيون من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى قادة ومدربي المنتخبات الدولية، في المرة الأولى التي تُمنح فيها جائزة الكرة الذهبية على أساس الموسم بدلا من العام مثلما كان من قبل.

وحصد 24 لاعبا الأصوات لكن 6 لاعبين خاب أملهم ولم يحصلوا على أي صوت حتى صوت ممثلي بلادهم وهم كالتالي: