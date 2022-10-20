الأفضل في العالم يقود ريال مدريد لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإسباني

عزز ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عقب عودته بالفوز من ملعب بنتيجة إلتشي 3-صفر في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وافتتح فيديريكو فالفيردي أهداف ريال من تسديدة متقنة في الدقيقة 11، وأخفقت محاولات النادي الملكي في إحراز هدف آخر رغم المحاولات المتكررة.

وبعد تسجيل هدفين تم إلغاؤهما بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) أحرز القائد كريم بنزيمة الهدف الثاني لريال في الدقيقة 75 ليحتفل بخامس أهدافه في دوري هذا الموسم، بعد يومين من تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف من البديل ماركو أسينسيو في الدقيقة 89.

وواصل ريال مشوار الدوري الخالي من الهزائم، ورفع رصيده إلى 28 نقطة مبتعدا بفارق 6 نقاط عن غريمه وملاحقه برشلونة الذي يواجه اليوم الخميس فياريال.

وتلقى الريال، المنتشي بفوزه على برشلونة في الجولة الماضية، دفعة معنوية جديدة قبل لقائه الهام مع ضيفه إشبيلية السبت المقبل.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي عند 3 نقاط، ليواصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، ويظل قابعا في مؤخرة الترتيب.