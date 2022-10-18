"من أجلك سأجلس على دكة البدلاء".. رسالة عرفان من بنزيمة إلى ملهمه

في عز لحظات المجد، لم ينس النجم الفرنسي توجيه كلمات عرفان إلى ملهمه الأول في عالم كرة القدم، واستغل فرصة التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من أجل الاحتفاء بالظاهرة البرازيلي رونالدو.

وتسلم بنزيمة الفائز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في صفوف ريال مدريد، ودوري أمم أوروبا مع منتخب فرنسا، جائزته من مواطنه ومدربه السابق زين الدين زيدان الفائز بها عام 1998.

وقال بنزيمة بعد تسلمه الكرة الذهبية في باريس أمس الاثنين "رؤية (هذه الجائزة) هو فخر كبير بالنسبة إلي. أعود بالذاكرة عندما كنت طفلا وكل الجهود التي بذلتها حتى أصل إلى هنا، لم أستسلم قط. إنه حلم يتحقق، لقد كبرت وكان هذا هدفي".

وأضاف "عشت أوقاتا صعبة قبل الوصول إلى هذه اللحظة، تلك الأوقات التي لم أكن فيها في صفوف المنتخب الوطني، لكني كافحت بفضل دعم العائلة ومدربي في ريال مدريد لكي أصل إلى هدفي".

وتابع "كان زيدان (مدربه السابق في مدريد) يطالبني دائما بالاحتفاظ بالفرح لدى ممارستي كرة القدم، ويؤكد أنه باستطاعتي أن أفوز بهذه الجائزة. أنا فخور جدا بما حققته في مسيرتي".

واختص بنزيمة النجم البرازيلي رونالدو نازاريو برسالة مميزة، وقال موجها الكلام للاعب الملقب بالظاهرة والذي كان جالسا في الصف الأمامي "أنت تعلم أنك ملهمي الأول، بالنسبة لي لا يوجد مهاجم يشبهه، ما فعله في ملاعب كرة القدم من المستحيل تكراره، إنه الوحيد الذي لو كنا في الفريق نفسه سأجلس على دكة البدلاء دون أن أنبس بشفة".

وبات بنزيمة (34 عاما) خامس لاعب فرنسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية بعد ريمون (1958)، وميشال بلاتيني (1983 و1984 و1985)، وجان بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

وسجل اللاعب الذي بدأ مشواره مع نادي ليون، 44 هدفا في 46 مباراة في جميع مسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

وضم بنزيمة الكرة الذهبية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في أغسطس/آب الماضي، ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.