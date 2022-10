كريم بنزيمة المتوج بالكرة الذهبية.. هداف الريال الذي صنع لنفسه مجدا كبيرا هللت له الصحف الفرنسية

عندما تقدم كريم بنزيمة إلى المنصة الشرفية لمسرح "شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، لتسلم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، كان الهتاف والتصفيق يعلوان أرجاء القاعة الفاخرة، لكنّ هذا اللاعب الفرنسي ذا الأصل الجزائري كان يبدو عليه هدوء تغلب عليه الثقة والفخر في آن واحد، فيما بدا كأنه يستعرض بسرعة شريط الأحداث التي مرت به خلال السنوات الأخيرة، بل طوال مسيرته الكروية التي قضى الجزء الأكبر منها في ريال مدريد الإسباني.

ومساء اليوم الاثنين، توّج بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) سنويا لأفضل لاعب في أوروبا متصدرا التصويت على حساب نجوم آخرين يتقدمهم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والبرازيلي فينيسيوس جونيور زميل بنزيمة في ريال مدريد.

Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022