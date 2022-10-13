"إوعى تجامل أصحابك على حساب نفسك ولهذا تعادل (البرسا) وسيخرج من دوري الأبطال" هكذا وجه النجم المصري محمد أبو تريكة نقدا لاذعا لمدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز الذي أقرّ بمسؤوليته عن التعادل المخيب 3-3 مع ضيفه إنتر ميلان الايطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقوله "إنه خطئي" بعد أن بات قريبًا من توديع دور المجموعات للموسم الثاني تواليًا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط في المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونخ المتصدر (12) الذي ضمن بطاقته لثمن النهائي وإنتر الثاني (7).

كما أن مصيره لم يعد بيده، إذ حتى في حال فوزه في المباراتين الأخيرتين ضد ضيفه البافاري ومضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، فهو يحتاج لأن يهدر إنتر النقاط في كل من مباراتيه الأخيرتين نظرًا لتفوق الفريق الايطالي في المواجهتين المباشرتين بينهما بعد فوزه 1-صفر في ميلانو الأسبوع الماضي.

قال تشافي بعد المباراة "كان الهدف الأول للإنتر بمثابة ضربة لنا ولا يمكن للهدف الثاني أن يحدث على هذا المستوى من المنافسات، في كرة قدم على أعلى مستوى" في إشارة إلى الأخطاء الدفاعية من جيرارد بيكيه وإريك غارسيا.

وتابع "أظهرنا الإيمان والشخصية حتى النهاية. كانت هذه المسابقة قاسية للغاية بالنسبة لنا: في ميونخ، مع افتقارنا للواقعية، في ميلانو واليوم مع أخطائنا".

🤔 ما الذي أراد بيكيه فعله في هذه اللقطة؟؟!! ⚽️🔥 نيكولو باريلا يعادل النتيجة للضيوف ويزيد من متاعب برشلونة#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_انتر #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/jk4E1XHirV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 12, 2022

أبو تريكة لتشافي: إوعى تجامل أصحابك

ووجه أبو تريكة محلل قنوات "بي إن سبورتس" نقدا لاذعا لتشافي بعد التعادل المخيب وقال له "إوعى (إياك أن) تجامل أصحابك على حساب نفسك فأنت من سيدفع الضريبة، ولهذا تعادل (الفريق) وسيخرج من دوري الأبطال، تشافي جامل بيكيه وبوسكيتش، برشلونة لن يتغير إلا بعد أن يمشي الاثنان".

وأضاف نجم المنتخب المصري السابق "من أغرق تشافي وبرشلونة هما بيكيه وبوسكيتش، واحد في نصف الملعب وآخر مدافع والاثنان من أصحاب الخبرة، لكل مدرب إياك أن تأخذ قراراتك بقلبك وخذها بعقلك، ولو أخذ (تشافي) القرار بعقله لبدأ بـ دي يونغ وكيسي في نصف الملعب بدلا من الاثنين".

وشهدت المباراة في "كامب نو" نهاية مثيرة حيث سُجلت 3 أهداف في غضون 10 دقائق. فبعد أن بدا الكتالوني في طريقه للخسارة إثر تأخره 1-2، عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 82 قبل أن يعيد البديل الألماني روبن غوزنس التقدم للضيوف (89). إلا أن مهاجم بايرن السابق أبقى على آمال برشلونة الضئيلة في البقاء في البطولة بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع (90+2).

وأضاف تشافي الذي وصل الى رأس الجهاز الفني منتصف الموسم الماضي من السد القطري "حتى لو كان لا يزال لدينا فرصة حسابيًا (للتأهل) لم يعد الأمر بأيدينا فقط. نحن نحتفظ بالأمل، لكن الأمر سيكون صعبًا للغاية. وهذا بسبب أخطائنا، ولا شيء غير ذلك".

وأردف "قدّمنا شوطا أول جيدا ولكن أخطاءنا قتلتنا. إنه أمر قاس وصعب. لكن إذا ارتكب الدفاع أخطاء، فهذا يعني أنني ارتكبتها. إذا كان بيكيه أو بوسكيتس أو بيدري أو ديمبلي مخطئين، فأنا المخطئ. إنها مسؤوليتي. في الشوط الثاني، لم نلعب بالتركيز الكافي. إنه خطأ تدريبي. عندما تتعادل على أرضك مع لاعبين رائعين مثل الليلة، فهذا خطئي. ليس هناك أي مشكلة. أنا غاضب، محبط، حزين ومنزعج".

وتنتظر برشلونة قمة في الدوري الأحد في مباراة الكلاسيكو مع مضيفه وغريمه ريال مدريد لمحاولة فض الشراكة بينهما، إذ يتساوى كلاهما بـ 22 نقطة في الصدارة.