دوري أبطال أوروبا.. هجوم نابولي الناري بالأرقام

يتمتع نابولي الإيطالي بهجوم ناري سجّل حتى الآن 13 هدفا في 3 مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من قبل 8 هدافين مختلفين ليس بينهم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن المصاب، وذلك قبل استضافته أياكس امستردام الهولندي الأربعاء في سعيه لحسم بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

13 هدفا

في مجموعة قوية تضمّ ليفربول الإنجليزي بطل القارة 6 مرات ووصيف النسخة الأخيرة، وأياكس أمستردام صاحب 4 ألقاب أيضا، تنزّه نابولي في مبارياته الثلاث الأولى، ومن بينها مباراتان خارج الديار، فتغلب على الريدز 4-1 على أرضه، وألحق هزيمتين قاسيتين بكل من رينغرز الأسكتلندي وأياكس 3-صفر و6-1 خارج الديار.

وبتسجيله 13 هدفا، يملك نابولي أقوى خط هجوم بعد مرور 3 جولات، متفوّقا على مانشستر سيتي الإنجليزي (11) وبايرن ميونخ الألماني (9).

كما أن نابولي هو الفريق الأكثر تسديدا نحو المرمى (69 مرّة) أمام سيتي (66) وليفربول (63) بحسب موقع الاتحاد الأوروبي (يويفا).

هذه الانتصارات الثلاثة وبفارق كبير، تضمن إلى حد بعيد تأهل الفريق الجنوبي إلى ثمن النهائي، مما سيجعله يحقق أفضل نتيجة له في المسابقة القارية الأم (في 2012 و2017 و2020).

وسيضمن نابولي -الذي يملك أفضل هجوم (22 هدفا) أيضا في الدوري الإيطالي الذي يتصدره- تأهله إلى الدور التالي في حال فوزه أو تعادله مع أياكس على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

8 هدافين مختلفين

وبالإضافة إلى الأهداف الغزيرة التي سجلها نابولي، فإن مدربه لوتشانو سباليتي سعيد أيضا لأنها توزعت على 8 لاعبين مختلفين. هذا الأمر يجسّد التنوع في لعب نابولي، رغم خسارته مهاجمين مميزين بعد رحيل البلجيكي دريس مرتنس ولورنتسو إنسينيي اللذين سجلا 270 هدفا، من صفوف الفريق الصيف الماضي.

وسجّل الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (21 عاما) -أحد اكتشافات الموسم وصاحب 5 أهداف في الدوري المحلي- باكورة أهدافه في دوري الأبطال في مرمى أياكس، وهو أيضا اللاعب الأكثر تسديدا نحو المرمى، متفوقا على هدافين من الطراز الرفيع أمثال النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف برشلونة، بحسب إحصاءات الاتحاد القاري.

أما أفضل هدّاف في صفوف نابولي على الصعيد القاري، فهو جاكومو راسبادوري الشاب القدم هذا الصيف من صفوف ساسوولو، بالتساوي مع البولندي بيوتر جيلينسكي برصيد 3 أهداف. كما يتألق المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني نجل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، في صفوف الفريق منذ قدومه إليه هذا الصيف وقد سجل هدفين بعد دخوله في الشوط الثاني.

صفر لأوسيمهن

لكن المفارقة تكمن في فعالية خط الهجوم رغم غياب الهداف الأصلي النيجيري الدولي فيكتور أوسيمهن المصاب الذي خاض 40 دقيقة فقط من اللقاء الأول ضد ليفربول، قبل أن يخرج بسبب إصابة عضلية. ومن المتوقع عودته لصفوف الفريق ضد أياكس الأربعاء، لكن يتعين عليه استرداد شهيته أمام المرمى وسط منافسة قوية من راسبادوري وسيميوني.

ما هو أكيد، هو أن سباليتي الذي أشاد بخط هجومه في نهاية الأسبوع والصراع النظيف بين مختلف مهاجميه، سيكون سعيدا بعودة أوسيمهن أفضل هداف في صفوف نابولي في الموسمين الماضيين، ولا سيما مع ضغط المباريات القادم قبل التوقف خلال مونديال قطر.