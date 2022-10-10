الدولي الفرنسي بدا متذمرا.. حديث مطول بين مدرب سان جيرمان ومبابي بشأن تمركزه في الملعب

كشف كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جرمان – اليوم الاثنين- أنه تحدث "مطولا" مع نجم الفريق كيليان مبابي بشأن تمركزه في الملعب، وذلك قبل لقاء بنفيكا البرتغالي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبدا مبابي مرات عدة متذمرا من الدور الذي يوكله به غالتييه في أرضية الملعب، آخرها أول أمس السبت في التعادل السلبي مع رينس في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي، حيث كتب الدولي الفرنسي على إنستغرام "مباراة سلبية. نراكم الثلاثاء" مع وسم (هاشتاغ) "#هنا باريس" و"#بيفوغانغ"، أي جماعة رأس الحربة.

وحاول غالتييه الاثنين التخفيف من وطأة هذا الأمر، بالقول "لقد تحدثت معه أمس (الأحد) لمناقشته ومعرفة توقعاته.. غالبا ما نجري مناقشات وأحاول طمأنته".

وأقر غالتييه "صحيح أنه في بعض الأحيان يجد نفسه في المحور مع الشعور بأنه رأس الحربة، لكن مبابي لاعب ذكي جدا، قادر على تحليل تموضعه وتكييف تحركاته وفق الديناميكية".

وتابع "نحن نتبادل الحديث كثيرا، وأتفهم ملاحظاته وآراءه، إنه لاعب مهم للغاية في الفريق".

وأوضح مبابي بعد مباراة فرنسا والنمسا (2-0) في دوري الأمم الأوروبية أنه يفضل الحرية التي يتمتع بها في المنتخب الوطني، حيث يلعب خلف وحول قلب الهجوم أوليفييه جيرو، بينما يلعب رأس حربة في باريس سان جرمان على حد قوله.

وعلق غالتييه على ما نشره مبابي على إنستغرام بعد التعادل مع رينس من انتقاد مبطن للمدرب على منحه دور رأس الحربة، قائلا إن ما قام به لاعبه كان "رد فعل في لحظة إحباط. شعرنا بخيبة أمل بسبب مباراتنا والنتيجة التي حققناها".

وتابع "استمعت إلى تصريحه بشأن شعوره براحة أكبر في تحركاته مع المنتخب الفرنسي"، مُذكّرا أن سان جرمان لم ينجح في التعاقد مع "مهاجم رابع"، ما كان سيؤمن "مهاجمين في خطة 2-4-4 أو 2-3-5 والسماح لكيليان باللعب أكثر في منطقته المفضلة" أي على الجناح.