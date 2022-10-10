استعاد صدارة الليغا.. فوز صعب لبرشلونة على سلتا فيغو

نجا برشلونة من سلتا فيغو وفاز عليه بشق الأنفس بهدف نظيف ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد للفريق الكتالوني بيدري (17) قبل أن يصمد أمام انتفاضة من الضيوف تخللها العديد من الفرص الخطرة في الشوط الثاني لكنها لم تكلل بأي هدف.

واستعاد البرسا صدارته لليغا بـ 22 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد قبل الكلاسيكو المنتظر بينهما الأحد القادم.

أما سلتا فيغو فتوقف رصيده عند النقطة العاشرة في المركز الـ11.