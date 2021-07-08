تأهل المنتخب الإنجليزي للمباراة النهائية من بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه نظيره الإيطالي يوم الأحد القادم، وذلك بعد فوز إنجلترا على الدانمارك 2-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، حيث تقدم للدانمارك ميكيل دامسغارد في الدقيقة 30، من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع، فسكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد.

⚽️🥅 تسديدة ميكيل دامسغارد تخترق الشباك الإنكليزية .. هدف غاية في الروعة والجمال ‼️

#انكلترا_الدنمارك | #يورو2020 pic.twitter.com/geZ9IdihRl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2021

وبعد 9 دقائق فقط، أهدت النيران الصديقة التعادل لإنجلترا، عندما حوّل قائد الدانمارك سيمون كايير العرضية الأرضية التي مررها بوكايو ساكا لهدف في مرماه على سبيل الخطأ، وهو يحاول إنقاذها من أمام رحيم ستيرلينغ.

🤦‍♂️ سيمون كاير يسجل الهدف العكسي رقم 1⃣1⃣ في يورو 2020 💬 هل أنعش هذا الهدف آمال انكلترا في التأهل للنهائي؟#انكلترا_الدنمارك | #يورو2020 pic.twitter.com/ibgziu9mav — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2021

وتألق الحارس الدانماركي كاسبر شمايكل في الذود عن مرماه، وتصدى لعدة هجمات خطيرة أبرزها تسديدة رأسية قوية لهاري ماغواير نجم المنتخب الإنجليزي.

ورغم خطورة منتخب الأسود الثلاثة، فإن الفريقين فشلا في حسم النتيجة في الوقت الأصلي، لتمتد المباراة شوطين إضافيين.

واستمر الضغط الإنجليزي حتى أسفر عن احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح رحيم سترلينغ تصدى لها القائد هاري كين وسددها على يسار شمايكل الذي تصدى لها، لكنها ارتدت من يده لتصل إلى كين مجددا فيسجل هدف التقدم في الشوط الإضافي الأول (الدقيقة 104).

🎙️ بيتر شمايكل: هاري كاين كان يتوقع تصدي كاسبر شمايكل، لقد خاب أملي كثيراً لعدم تمكننا من الوصول للنهائي#يورو2020 | #انجلترا_الدنمارك | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/Yl87gcexiQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2021

واهتز ملعب ويمبلي من صخب احتفالات الجماهير الإنجليزية المتعطشة للبطولات الدولية الغائبة عن منتخبها منذ تتويجه بلقبه الكبير الوحيد وهو كأس العالم عام 1966.

📹 شاهد اللحظات الأخيرة من مباراة إنكلترا والدنمارك التأهل للنهائي هو الأول في تاريخ مشاركات إنكلترا في بطولات أمم أوروبا 👏👏👏 💬 ما هو توقعك للقمة المرتقبة بين إيطاليا X إنكلترا ؟؟ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹#يورو2020 | #انجلترا_الدنمارك pic.twitter.com/MZ70XC5iTs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2021

يذكر أن إنجلترا لم تفز أو حتى تتأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا على مر تاريخها، وكان المركز الثالث أفضل إنجازاتها في نسخة 1968، بينما خسرت في نصف نهائي البطولة عام 1996.

وفي المقابل، توجت الدانمارك في المرة الوحيدة التي تأهلت فيها للمباراة النهائية في يورو 1992.