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إنجلترا تهزم الدانمارك وشمايكل وتضرب موعدا مع إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا

فرحة إنجليزية عارمة بعد هدف الفوز الذي سجله هاري كين (رويترز)
فرحة إنجليزية عارمة بعد هدف الفوز الذي سجله هاري كين (رويترز)
ناصر صادق - الجزيرة نت
7/7/2021-|آخر تحديث: 8/7/202101:20 AM (مكة المكرمة)

تأهل المنتخب الإنجليزي للمباراة النهائية من بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه نظيره الإيطالي يوم الأحد القادم، وذلك بعد فوز إنجلترا على الدانمارك 2-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، حيث تقدم للدانمارك ميكيل دامسغارد في الدقيقة 30، من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع، فسكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد.

وبعد 9 دقائق فقط، أهدت النيران الصديقة التعادل لإنجلترا، عندما حوّل قائد الدانمارك سيمون كايير العرضية الأرضية التي مررها بوكايو ساكا لهدف في مرماه على سبيل الخطأ، وهو يحاول إنقاذها من أمام رحيم ستيرلينغ.

وتألق الحارس الدانماركي كاسبر شمايكل في الذود عن مرماه، وتصدى لعدة هجمات خطيرة أبرزها تسديدة رأسية قوية لهاري ماغواير نجم المنتخب الإنجليزي.

ورغم خطورة منتخب الأسود الثلاثة، فإن الفريقين فشلا في حسم النتيجة في الوقت الأصلي، لتمتد المباراة شوطين إضافيين.

واستمر الضغط الإنجليزي حتى أسفر عن احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح رحيم سترلينغ تصدى لها القائد هاري كين وسددها على يسار شمايكل الذي تصدى لها، لكنها ارتدت من يده لتصل إلى كين مجددا فيسجل هدف التقدم في الشوط الإضافي الأول (الدقيقة 104).

واهتز ملعب ويمبلي من صخب احتفالات الجماهير الإنجليزية المتعطشة للبطولات الدولية الغائبة عن منتخبها منذ تتويجه بلقبه الكبير الوحيد وهو كأس العالم عام 1966.

يذكر أن إنجلترا لم تفز أو حتى تتأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا على مر تاريخها، وكان المركز الثالث أفضل إنجازاتها في نسخة 1968، بينما خسرت في نصف نهائي البطولة عام 1996.

وفي المقابل، توجت الدانمارك في المرة الوحيدة التي تأهلت فيها للمباراة النهائية في يورو 1992.

المصدر : الجزيرة

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