إريكسن ليس الوحيد.. لاعبون توفوا وآخرون نجوا بأعجوبة بعد سقوطهم مغشيا عليهم

سقط لاعب الوسط الدانماركي، كريستيان إريكسن، مغشيا عليه خلال مباراة فنلندا في المجموعة الثانية ببطولة أوروبا لكرة القدم أمس السبت.

وقال الاتحاد الأوروبي "اليويفا" (UEFA) إن إريكسن (29 عاما)، الذي خضع لإنعاش قلبي رئوي، نُقل إلى المستشفى حيث استقرت حالة اللاعب، ثم أعلن المسؤولون أنه استعاد وعيه.

Prayers for Christian Eriksen 🙏 Finland fans gave their flags after Christian Eriksen collapsed during the match 🇫🇮 Wishing him speedy recovery. pic.twitter.com/LZ3hSn4Gka — Nigel D'Souza (@Nigel__DSouza) June 12, 2021

وفيما يلي قائمة باللاعبين الذين سقطوا مغشيا عليهم في الملاعب خلال المباريات.

فابريس موامبا

سقط لاعب بولتون واندرارز مغشيا عليه في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2012 بسبب سكتة قلبية، وتم اعتباره "ميتا" لمدة 78 دقيقة، قبل أن يعود القلب للعمل. وبعد ذلك بفترة وجيزة اضطر لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما السابق للاعتزال بعمر 24 عاما.

بافتيمبي غوميز

سقط اللاعب الفرنسي مغشيا عليه عدة مرات على أرض الملعب؛ بسبب حالة طبية تعرضه للإغماء. وسقط مغشيا عليه أثناء مشاركته مع سوانزي سيتي وغلطة سراي والهلال.

مارك فيفيان فوي

وتعرض لاعب وسط الكاميرون للإغماء خلال مباراة في كأس القارات في 2003. وحاول المسعفون إنعاش اللاعب (28 عاما) على أرض الملعب قبل إخراجه على محفة طبية؛ لكن في النهاية فشلت المحاولات، وتم الإعلان عن وفاته.

أنطونيو بويرتا

سقط لاعب وسط أشبيلية مغشيا عليه في أول مباراة في موسم 2007-2008 ضد خيتافي، ورغم خروجه من الملعب وهو يمشي بمساعدة الطاقم الطبي، تعرض للإغماء مرة أخرى داخل غرفة تبديل الملابس.

ونُقل بويرتا لاعب إسبانيا إلى المستشفى، وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام بسبب "قصور في وظائف عدة أعضاء" نتيجة سكتة قلبية عن عمر ناهز 22 عاما.

شيخ تيوتي

بعد 4 أشهر من رحيله عن نيوكاسل يونايتد، تغرض لاعب الوسط للإغماء في تدريب مع بكين إنتربريزس الصيني. توفي اللاعب القادم من ساحل العاج في المستشفى عن عمر ناهز 30 عاما.

ميكلوش فيهر

كان مهاجم المجر يلعب في صفوف بنفيكا ضد فيتوريا جيمارايش في يناير/كانون الثاني 2004 عندما جثا متألما قبل أن يسقط أرضا بسبب سكتة قلبية.

وحاول المسعفون إنعاش اللاعب (24 عاما) الغائب عن الوعي قبل نقله على محفة ثم إلى المستشفى. حاول الأطباء إنعاشه لنحو 90 دقيقة قبل إعلانهم عن وفاته.