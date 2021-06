إريكسن ليس الوحيد.. لاعبون توفوا وآخرون نجوا بأعجوبة بعد سقوطهم مغشيا عليهم

سقط لاعب الوسط الدانماركي، كريستيان إريكسن، مغشيا عليه خلال مباراة فنلندا في المجموعة الثانية ببطولة أوروبا لكرة القدم أمس السبت.

وقال الاتحاد الأوروبي "اليويفا" (UEFA) إن إريكسن (29 عاما)، الذي خضع لإنعاش قلبي رئوي، نُقل إلى المستشفى حيث استقرت حالة اللاعب، ثم أعلن المسؤولون أنه استعاد وعيه.

Prayers for Christian Eriksen 🙏

Finland fans gave their flags after Christian Eriksen collapsed during the match 🇫🇮

Wishing him speedy recovery. pic.twitter.com/LZ3hSn4Gka

— Nigel D'Souza (@Nigel__DSouza) June 12, 2021