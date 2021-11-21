برشلونة ينفي أنباء اعتزال أغويرو

نفى رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني الأنباء التي تحدثت عن اعتزال النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم الفريق الكتالوني، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال يوستي في تصريحات أدلى بها لقناة نادي برشلونة: "أنكر أن أغويرو سيعلن اعتزاله. أمامه 3 أشهر ليرى كيف تتطور تلك الحالة الشاذة، قالوا لنا إنه يحتاج إلى 3 أشهر لتقييم ما إذا كان قادرًا على مواصلة اللعب أم لا".

ويعاني أغويرو من عدم انتظام في ضربات القلب، الأمر الذي تم الكشف عنه بعد مباراة برشلونة ضد ألافيس، والتي أقيمت أواخر الشهر الماضي في ملعب كامب نو.

وطلب النجم الأرجنتيني التغيير في تلك المباراة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعد أن شعر بألم في الصدر وصعوبة في التنفس، وتم الإعلان عن أن حالته الصحية تتطلب الغياب عن الملاعب 3 أشهر.

وادعى "راديو كتالونيا"، السبت، أن أغويرو قرر اعتزال كرة القدم بناء على نصائح الأطباء، وسيعقد مؤتمرا صحفيا قريبا، للحديث عن إصابته وإعلان اعتزاله بشكل رسمي.

يذكر أن أغويرو (33 عاما) انضم إلى برشلونة في مايو/أيار الماضي قادما بصفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل بقميصه 260 هدفا في 389 مباراة بمختلف المسابقات ليكون الهداف التاريخي للفريق.