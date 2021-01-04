بالفيديو.. رونالدو يتخطى بيليه ويقترب من لقب هداف العالم

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين وصنع هدفا آخر ليقود يوفنتوس لفوز كبير 4-1 على ضيفه أودينيزي مساء الأحد، ويتخطى الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه ويقترب من لقب هداف العالم.

وافتتح اللاعب التسجيل بعد تمريرة من آرون رامسي في الدقيقة 31 قبل أن يرسل تمريرة متقنة إلى زميله فيدريكو كييزا، ليعزز تقدم صاحب الأرض بعد 4 دقائق من الشوط الثاني.

اهداف لقاء || يوفنتوس 4-1 أودينيزي || pic.twitter.com/oNQ5GZkQWQ — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalz4uu) January 3, 2021

وحسم رونالدو الفوز في الدقيقة 70 ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم متفوقا بهدفين على أقرب منافسيه.

Cristiano Ronaldo's MASTERCLASS v Udinese. 🔥 Starting 2021 with 2 GOALS & 1 Assist. pic.twitter.com/b9wh2BC61Z — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 3, 2021

وبهدفه الثاني أصبح رصيد رونالدو 758 هدفا في مسيرته، وتخطى بهدف واحد رقم بيليه في عدد الأهداف المسجلة في المباريات الرسمية على مستوى الأندية والمنتخب.

وأصبح رونالدو على بعد هدفين فقط من تحطيم رقم الأسطورة التشيكي جوزيف بيكان، صاحب أكبر عدد من الأهداف في المباريات الرسمية بتاريخ كرة القدم، ليحقق بذلك حلمه بالوصول للقب هداف العالم، وإن كان ميسي قد ينافسه على هذا اللقب.