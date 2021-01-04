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بالفيديو.. رونالدو يتخطى بيليه ويقترب من لقب هداف العالم

أصبح رونالدو على بعد هدفين فقط من تحطيم رقم هداف العالم بيكان (رويترز)
أصبح رونالدو على بعد هدفين فقط من تحطيم رقم هداف العالم بيكان (رويترز)
4/1/2021-|آخر تحديث: 4/1/202111:41 AM (مكة المكرمة)

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين وصنع هدفا آخر ليقود يوفنتوس لفوز كبير 4-1 على ضيفه أودينيزي مساء الأحد، ويتخطى الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه ويقترب من لقب هداف العالم.

وافتتح اللاعب التسجيل بعد تمريرة من آرون رامسي في الدقيقة 31 قبل أن يرسل تمريرة متقنة إلى زميله فيدريكو كييزا، ليعزز تقدم صاحب الأرض بعد 4 دقائق من الشوط الثاني.

وحسم رونالدو الفوز في الدقيقة 70 ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم متفوقا بهدفين على أقرب منافسيه.

وبهدفه الثاني أصبح رصيد رونالدو 758 هدفا في مسيرته، وتخطى بهدف واحد رقم بيليه في عدد الأهداف المسجلة في المباريات الرسمية على مستوى الأندية والمنتخب.

وأصبح رونالدو على بعد هدفين فقط من تحطيم رقم الأسطورة التشيكي جوزيف بيكان، صاحب أكبر عدد من الأهداف في المباريات الرسمية بتاريخ كرة القدم، ليحقق بذلك حلمه بالوصول للقب هداف العالم، وإن كان ميسي قد ينافسه على هذا اللقب.

المصدر : وكالات

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