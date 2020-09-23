البث الحي
كرة قدم

مالك تشلسي تبرع بعشرات ملايين الدولارات لجمعية استيطانية تهجر الفلسطينيين

أبراموفيتش حصل على الجنسية الإسرائيلية عام 2018 (رويترز)
أبراموفيتش حصل على الجنسية الإسرائيلية عام 2018 (رويترز)
23/9/2020

تبرعت شركات تابعة لرومان أبراموفيتش مالك نادي تشلسي بعشرات ملايين الدولارات لجمعية "إلعاد" الاستيطانية التي تعمل في القدس الشرقية المحتلة ومتهمة بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC).

ويقدم الملياردر الروسي -الذي حصل على الجنسية الإسرائيلية عام 2018- مبالغ ضخمة لمشاريع البحث والتطوير والاستثمار في الشركات المحلية الإسرائيلية.

ويكشف تحقيق "بي بي سي" أن 4 شركات يملكها أبراموفيتش أو يديرها في جزر العذراوات البريطانية تبرعت بـ100 مليون دولار لإلعاد التي تطلق على قرية سلوان المحاذية للقدس اسم "مدينة داود".

ومنذ تأسيسها في 1986 قامت إلعاد بتوطين أسر يهودية في نحو 75 من بيوت سلوان.

كما تدير إلعاد المواقع الأثرية في مدينة داود التي تعد مواقع هائلة لجذب السياح في المنطقة، حيث يزورها أكثر من مليون شخص سنويا.

وبحسب "بي بي سي"، فإن إلعاد لا تكشف عن المتبرعين لتمويل عملها، فيما جاء نحو نصف التبرعات التي تلقتها بين عامي 2005 و 2018 من شركات أبراموفيتش الذي يعد أكبر فرد متبرع للجمعية في السنوات الـ15 الأخيرة.

وتعمل هذه الجمعية -التي تتلقى مساعدات من الحكومة- على تعزيز الوجود الإسرائيلي في سلوان على حساب سكانها العرب.

المصدر : الصحافة البريطانية + بي بي سي

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)