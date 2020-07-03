الملكي يوسع الفارق في صدارة الليغا.. راموس يقود ريال مدريد لفوز ثمين على خيتافي

ارتدى المدافع المخضرم سيرجيو راموس عباءة البطولة مجددا وأنقذ فريقه ريال مدريد من كمين ضيفه خيتافي وسجل له هدف الفوز الثمين 1-صفر يوم الخميس ليعزز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، انتهى الشوط الأول من المباراة التي أجريت ضمن الجولة الـ٣٣ لليغا، بتعادل الريال وخيتافي سلبيا بعدما شكل الضيوف بعض الإزعاج لدفاع الفريق الملكي في فترات عديدة من هذا الشوط وإن لم يشكل خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال كثيرا رغم التغييرات التي أجراها كلا الفريقين في المباراة التي اتسمت بالعصبية والخشونة التي أسفرت عن إنذار ٥ لاعبين من كل فريق.

وفي الدقيقة 78، أهدى كارفاخال فرصة ذهبية للريال بالحصول على ضربة جزاء سجل منها راموس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 ليمنح الريال ٣ نقاط غالية.

Ramos to the Rescue 🙌

4 points clear to the top#RealMadrid pic.twitter.com/YdG9RC8TZv — Aayush Raj (@mischiefCleaner) July 2, 2020

ورفع راموس رصيده إلى ٩ أهداف مع الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم ليكون الهداف الثاني للملكي بالليغا هذا الموسم بعد كريم بنزيمة الذي سجل 17 هدفا حتى الآن.

وبهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة موسعا الفارق مع برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني إلى ٤ نقاط.

والفوز هو السادس على التوالي للريال في ٦ مباريات خاضها الفريق بالدوري الإسباني منذ استئناف فعاليات الموسم الحالي في يونيو/حزيران الماضي بعد فترة توقف دامت ٣ أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي المقابل، تجمد رصيد خيتافي عند 52 نقطة في المركز السادس، علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر ٥ مباريات خاضها بالمسابقة.