الملكي يوسع الفارق في صدارة الليغا.. راموس يقود ريال مدريد لفوز ثمين على خيتافي

ارتدى المدافع المخضرم سيرجيو راموس عباءة البطولة مجددا وأنقذ فريقه ريال مدريد من كمين ضيفه خيتافي وسجل له هدف الفوز الثمين 1-صفر يوم الخميس ليعزز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، انتهى الشوط الأول من المباراة التي أجريت ضمن الجولة الـ٣٣ لليغا، بتعادل الريال وخيتافي سلبيا بعدما شكل الضيوف بعض الإزعاج لدفاع الفريق الملكي في فترات عديدة من هذا الشوط وإن لم يشكل خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال كثيرا رغم التغييرات التي أجراها كلا الفريقين في المباراة التي اتسمت بالعصبية والخشونة التي أسفرت عن إنذار ٥ لاعبين من كل فريق.

وفي الدقيقة 78، أهدى كارفاخال فرصة ذهبية للريال بالحصول على ضربة جزاء سجل منها راموس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 ليمنح الريال ٣ نقاط غالية.

